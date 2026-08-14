Aktien New York
Kaum Bewegung zum Start
- US-Börsen starten am Freitag nahezu unverändert
- Dow, S&P 500 und Nasdaq 100 treten auf der Stelle
- Schwache Einzelhandelsumsätze nähren Zinshoffnungen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich zum Start am Freitag kaum von der Stelle bewegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte prozentual unverändert bei 53.838 Punkten. Der am Vortag auf ein Rekordhoch gekletterte marktbreite S&P 500 trat beim Stand von 7.799 Zählern ebenso auf der Stelle wie der Tech-Index Nasdaq 100 mit 30.024 Punkten.
Konjunkturdaten bestätigten einmal mehr Hoffnungen auf kurzfristig stabile Leitzinsen in den Vereinigten Staaten. So gingen im US-Einzelhandel im Juli die Umsätze zurück, während Volkswirte mit einem leichten Anstieg gerechnet hatten. Im Verlauf wird noch das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan veröffentlicht./ajx/he
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@El_Matador stimmt, wir hatten uns schon ab und an darüber ausgetauscht...😎
Wir hatten uns parallel schon ueber die Covered Call ETF's ausgetauscht. Ich habe mir jetzt das Video angesehen und die Produktbeschreibungen der ETF's von iShares und J.P. Morgan gelesen. Der Dividendensammler ist ueberwiegend ein Optionspraemiensammler. Das haette er staerker betonen sollen. Dividenden werden bei ihm und auch bei den Anbietern der Covered Call ETF's hochgehaengt, der Derivateteil wird nur schwach erlaeutert obwohl er fuer den ganz ueberwiegenden Teil der Ausschuettungen steht. Bei wenig initiierten Anlegern koennte das falsch verstanden werden.
@ungierig