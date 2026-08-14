🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    177 Aufrufe 177 0 Kommentare 0 Kommentare

    SAP – Software-Comeback treibt Aktie

    SAP hat nach einem schwierigen ersten Halbjahr wieder Boden gutgemacht. Mit dem Call-Optionsschein MN1NYX auf die SAP-Aktie ergab sich in unserem Depot ein Plus von 43,33 %. Der entscheidende Impuls kam mit den Zahlen zum zweiten Quartal: Der Auftragsbestand im Cloud-Geschäft stieg auf 22,9 Milliarden Euro, die Cloud-Erlöse legten währungsbereinigt um 24 Prozent zu. Besonders stark entwickelte sich die Cloud-ERP-Sparte mit einem Plus von 27 Prozent. Damit konnte SAP einen Teil der Sorgen zerstreuen, dass neue KI-Anwendungen das klassische Softwaregeschäft schneller unter Druck setzen könnten. SAP

    Gerade dieser Punkt ist für die Aktie wichtig. SAP versucht, künstliche Intelligenz nicht als Konkurrenz zum eigenen Geschäftsmodell zu sehen, sondern direkt in seine Unternehmenssoftware einzubauen. Mit Joule, der Business Data Cloud und neuen KI-Agenten sollen Kunden ihre vorhandenen Unternehmensdaten für automatisierte Abläufe und Entscheidungen nutzen können. Mehr als 90 Prozent der größten Neuabschlüsse enthielten zuletzt bereits KI-Komponenten. Anleger honorierten deshalb vor allem die Erkenntnis, dass SAP im KI-Zeitalter keineswegs automatisch zu den Verlierern gehören muss.

    Wir positionieren uns neu. Testen Sie unseren Börsendienst und profitieren Sie von unserer Strategie. 

    Zum Börsendienst – Investing
    Unser kompaktes Angebot für Einsteiger – Markenstärke

    Lernen Sie uns kennen:

    Daniel bei NTV

    Nicolas bei NTV






    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Daniel Saurenz
    SAP – Software-Comeback treibt Aktie SAP hat nach einem schwierigen ersten Halbjahr wieder Boden gutgemacht. Mit dem Call-Optionsschein MN1NYX auf die SAP-Aktie ergab sich in unserem Depot ein Plus von 43,33 %. Der entscheidende Impuls kam mit den Zahlen zum zweiten Quartal: Der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     