SAP – Software-Comeback treibt Aktie

Gerade dieser Punkt ist für die Aktie wichtig. SAP versucht, künstliche Intelligenz nicht als Konkurrenz zum eigenen Geschäftsmodell zu sehen, sondern direkt in seine Unternehmenssoftware einzubauen. Mit Joule, der Business Data Cloud und neuen KI-Agenten sollen Kunden ihre vorhandenen Unternehmensdaten für automatisierte Abläufe und Entscheidungen nutzen können. Mehr als 90 Prozent der größten Neuabschlüsse enthielten zuletzt bereits KI-Komponenten. Anleger honorierten deshalb vor allem die Erkenntnis, dass SAP im KI-Zeitalter keineswegs automatisch zu den Verlierern gehören muss.

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