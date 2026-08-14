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    Berliner Effektengesellschaft: Das steht im Halbjahresbericht

    Die Berliner Effektengesellschaft AG meldet für das erste Halbjahr 2026 Rekordzahlen: Deutlich höhere Gewinne, starkes Wachstum bei Tradegate und ein laufendes Aktienrückkaufprogramm prägen das Ergebnis.

    Berliner Effektengesellschaft: Das steht im Halbjahresbericht
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Berliner Effektengesellschaft AG steigerte im ersten Halbjahr 2026 das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit im Konzern um 62,21 % auf 63,94 Mio. €.
    • Der Jahresüberschuss nach Steuern erhöhte sich um 64,23 % auf 43,47 Mio. €.
    • Die Konzerngesellschaft Tradegate AG trug maßgeblich zum Ergebnis bei.
    • Tradegate AG steigerte ihre Handelsumsätze um 15 % auf 281 Mrd. €.
    • Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit von Tradegate AG wuchs um 63,74 % auf 66,11 Mio. €.
    • Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms wurden bis zum 14. August 2026 insgesamt 56.191 eigene Aktien erworben; diese sollen zum Jahresende eingezogen werden.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Berliner Effektengesellschaft ist am 14.08.2026.

    Der Kurs von Berliner Effektengesellschaft lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 73,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,69 % im Plus.
    2 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 74,00EUR das entspricht einem Plus von +1,02 % seit der Veröffentlichung.


    Berliner Effektengesellschaft

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