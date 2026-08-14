DEWB: Das Schlüssel-Ereignis

Eine mögliche Trendwende der Aktie von der Beteiligungsgesellschaft DEWB hängt eng mit der Entwicklung der börsennotierten Kernbeteiligung LAIQON zusammen. Der Asset-Management-Spezialist war in den letzten Jahren stark gewachsen, hat aber in dieser Phase noch Verluste erwirtschaftet, was den Kurs belastet hat – sowohl von LAIQON als auch indirekt von DEWB.

Doch gerade vollzieht sich da ein fundamentaler Wandel. LAIQON wächst weiter stark – im zweiten Quartal lagen die Erlöse fast ein Viertel über den Einnahmen der ersten drei Monate – aber verbessert nun zusätzlich dank einer umfangreichen Bereinigung der Kostenstrukturen auch das Ergebnis deutlich. Zwischen Q1 und Q2 betrug der Zuwachs beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen rund 2,5 Mio. Euro, damit ist die Gesellschaft mit einem operativen Ergebnis von 1,1 Mio. Euro in die Gewinnzone vorgestoßen.