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    DEWB: Das Schlüssel-Ereignis

    Eine mögliche Trendwende der Aktie von der Beteiligungsgesellschaft DEWB hängt eng mit der Entwicklung der börsennotierten Kernbeteiligung LAIQON zusammen. Der Asset-Management-Spezialist war in den letzten Jahren stark gewachsen, hat aber in dieser Phase noch Verluste erwirtschaftet, was den Kurs belastet hat – sowohl von LAIQON als auch indirekt von DEWB.

    Doch gerade vollzieht sich da ein fundamentaler Wandel. LAIQON wächst weiter stark – im zweiten Quartal lagen die Erlöse fast ein Viertel über den Einnahmen der ersten drei Monate – aber verbessert nun zusätzlich dank einer umfangreichen Bereinigung der Kostenstrukturen auch das Ergebnis deutlich. Zwischen Q1 und Q2 betrug der Zuwachs beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen rund 2,5 Mio. Euro, damit ist die Gesellschaft mit einem operativen Ergebnis von 1,1 Mio. Euro in die Gewinnzone vorgestoßen.

    In den nächsten Quartalen soll sich dieser Trend fortsetzen, mit einem weiteren dynamischen Wachstum und steigenden Profiten. Natürlich muss dafür auch die Börse ein Stück weit mitspielen, denn davon hängen die Performance-Feeds von LAIQON zumindest teilweise ab. Aber organisch ist alles dank großer Wachstumsprojekte auf einem guten Weg. Am Ende soll das EBITDA im laufenden Jahr bei 4,5 bis 7,5 Mio. Euro landen. Das wäre mutmaßlich ein Weckruf für die LAIQON-Aktie – und damit auch für die DEWB-Aktie.

    (aktien-global.de, erstellt 14.08.26, 15:41 Uhr, veröffentlicht 14.08.26, 15:47 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

    Die Deutsche Effecten & Wechsel-Beteiligungs-Gesellschaft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,970EUR auf Tradegate (13. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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