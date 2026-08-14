Grüne
Reiche zerstört Geschäftsmodelle der Zukunft
- Grüne werfen Reiche Blockade beim Klimaschutz vor
- Unternehmen mit Zukunftstechnologien ausgebremst
- Emissionshandel soll Klimaschutz wirksam fördern
BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen werfen Wirtschaftsministerin Katherina Reiche vor, Unternehmen beim Klimaschutz aktiv auszubremsen. "Sie zerstört Geschäftsmodelle der Zukunft", sagte Fraktionsvize Andreas Audretsch der Deutschen Presse-Agentur. "Katherina Reiche fällt den Unternehmen, die in neue Technologien investiert haben, in den Rücken."
Die CDU-Politikerin Reiche unterstützt prinzipiell Vorschläge der EU-Kommission zur Abschwächung des Emissionshandels. Dabei hätten sich große Unternehmen wie die Salzgitter AG , Heidelberg Materials , Saarstahl, SAP und andere für einen starken Emissionshandel ausgesprochen, sagte Audretsch. "Sie alle haben in neue Technologien investiert, sie alle wollen die neuen Märkte erobern - ihnen allen wirft die Ministerin Felsbrocken in den Weg, sie werden aktiv ausgebremst und blockiert", kritisierte der Grünen-Politiker.
Der Emissionshandel ist das zentrale Klimaschutzinstrument der EU auf dem Weg zur Klimaneutralität 2050. Dabei müssen Firmen Rechte zum Ausstoß klimaschädlicher Gase wie Kohlendioxid (CO2) nachweisen. Nach Bedarf können sie damit handeln, was in energieintensiven Branchen als Anreiz dienen soll, Treibhausgase einzusparen. Über die Jahre sinkt die Zahl der verfügbaren Zertifikate - das soll auf effiziente Art zu mehr Klimaschutz führen. Die EU-Kommission hat unter anderem vorgeschlagen, dass die Zahl der Zertifikate langsamer abnehmen soll als bisher geplant./tam/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 161,5 auf Tradegate (14. August 2026, 15:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +7,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,07 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 221,33 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 192,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von -8,83 %/+19,52 % bedeutet.
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Der Kurs hat von 127,xx über 40% binnen drei Wochen geschafft, nun lasst ihn doch mal um 30-38% des Anstiegs - max. 20€ - konsolidieren und Luft holen, dann werden wir die 200 neu avisieren können, ggf. noch bis zum ult. auch gut erreichen. Ich freue mich drauf.
Aktuell ist keine neue negative Unternehmensmeldung erkennbar. Vielmehr sieht es nach Gewinnmitnahmen und einem technischen Rücksetzer nach der starken Erholung aus.
Die 180-€-Marke bleibt für mich entscheidend. Wird sie nachhaltig zurückerobert, könnte der Weg Richtung 185–190 € und anschließend 200 € frei werden.
Kurzfristig sind 176–177 € eine wichtige Unterstützungszone. Kritischer würde es für mich erst unter 173–174 € auf Tagesschlussbasis.
Also: ruhig bleiben, Chart im Blick behalten. Der heutige Rücksetzer kann durchaus gesund sein. 180 € zurückerobern – dann wird es wieder richtig interessant. 🚀
Ich bin kein Chartist, investiere nahezu immer auf der Basis fundamentaler Überlegungen, aber von „Chart-Stuss“ zu reden spricht nicht für besondere Kenntnisse oder gar Intelligenz, das ist schlicht Ignoranz.