Börsenstart USA - 14.08. - US Tech 100 stark +0,17 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:14) bei 53.861,03 PKT und steigt um +0,02 %.

Top-Werte: Walt Disney +1,07 %, Chevron Corporation +0,94 %, Caterpillar +0,93 %, Boeing +0,57 %, Verizon Communications +0,44 %

Flop-Werte: Salesforce -2,93 %, Cisco Systems -2,49 %, Amgen -2,10 %, The Home Depot -1,55 %, Sherwin-Williams -1,24 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:34) bei 30.147,86 PKT und steigt um +0,17 %.

Top-Werte: Lumentum Holdings +4,62 %, SanDisk Corporation +4,46 %, Nebius Group Registered (A) +3,75 %, Seagate Technology Holdings +3,70 %, Copart +2,97 %

Flop-Werte: Broadcom -5,26 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -4,29 %, SpaceX -3,59 %, Workday (A) -3,56 %, Alnylam Pharmaceuticals -3,15 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.804,65 PKT und steigt um +0,07 %.

Top-Werte: Lumentum Holdings +4,62 %, SanDisk Corporation +4,46 %, Seagate Technology Holdings +3,70 %, Fox Registered (A) +3,63 %, Copart +2,97 %

Flop-Werte: Broadcom -5,26 %, Workday (A) -3,56 %, ServiceNow -3,53 %, Gartner -3,07 %, Eli Lilly -3,00 %