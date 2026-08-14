Broadcom Aktie weiter auf Talfahrt - 14.08.2026

Am heutigen Handelstag musste die Broadcom Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,26 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,93 %, geht es heute bei der Broadcom Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Broadcom Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +1,47 %.

Allein seit letzter Woche ist die Broadcom Aktie damit um -6,11 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,36 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Broadcom +22,30 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,17 % geändert.

Broadcom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,11 % 1 Monat +6,36 % 3 Monate +1,47 % 1 Jahr +36,38 %

Informationen zur Broadcom Aktie

Stand: 14.08.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,64 Bil.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, Intel und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,54 %. Intel notiert im Plus, mit +0,21 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -0,26 %. Qualcomm legt um +0,69 % zu Texas Instruments notiert im Minus, mit -0,65 %.

Broadcom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Broadcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Broadcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.