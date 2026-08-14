ROUNDUP/Aktien New York
Kaum Bewegung - Applied Materials schwächer
- US-Börsen bewegen sich im frühen Handel kaum
- Schwache US-Daten stützen stabile Leitzinsen
- Reddit steigt, York Space stürzt nach Zahlen ab
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich am Freitag im frühen Handel nur wenig bewegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte zuletzt knapp im Plus bei 53.855 Punkten. Der am Vortag auf ein Rekordhoch gekletterte marktbreite S&P 500 stand 0,09 Prozent höher auf 7.806 Zählern. Wieder etwas besser präsentierte sich am Freitag der Tech-Index Nasdaq 100 mit plus 0,24 Prozent auf 30.156 Punkten.
Konjunkturdaten bestätigten einmal mehr Hoffnungen auf kurzfristig stabile Leitzinsen in den Vereinigten Staaten. So gingen im US-Einzelhandel im Juli die Umsätze zurück, während Volkswirte mit einem leichten Anstieg gerechnet hatten. Im Verlauf wird noch das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan veröffentlicht.
Im Techsektor standen vor dem Wochenende Applied Materials unter Druck. Umsatz und Gewinn des Halbleiterindustrie-Ausrüsters hatten im abgelaufenen Quartal über den Erwartungen gelegen. Auch der Ausblick übertraf den Konsens. Die Aktien, die sich im laufenden Jahr bereits mehr als verdoppelt hatten, verloren 3,7 Prozent. Die hohe Bewertung sorge für eine entsprechend große Erwartungshürde und für Gewinnmitnahmen, hieß es zur Begründung aus dem Handel.
Für die Papiere von Reddit ging es um 14 Prozent aufwärts. Die Anteile des Social-Media-Unternehmens sollen laut einer Pressemitteilung am 18. August in den S&P-500-Index aufgenommen werden.
Die Titel von Sandisk legten nach starkem Vortag um weitere 6,2 Prozent zu. Die US-Bank JPMorgan nahm die längere Zeit nicht bewerteten Aktien des Flash-Speicher-Spezialisten mit der Einstufung "Overweight" wieder auf. Sandisk sei in vielerlei Hinsicht herausragend positioniert, um die hohe Nachfrage nach NAND-Speicher im Zuge des KI-Booms zu bedienen, betonte Analyst Harlan Sur.
Die Papiere des Medienkonzerns Fox Corp. gewannen nach Hochstufungen durch Analysten 4,2 Prozent.
Einen Kurseinbruch von 16 Prozent gab es bei den Papieren von York Space . Das Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen meldete für das zweite Quartal unerwartet schwache Umsatz- und Ergebniskennziffern. Zudem wurde das Umsatzziel für das Gesamtjahr gesenkt./ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Applied Materials Aktie
Die Applied Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,74 % und einem Kurs von 443,1 auf Tradegate (14. August 2026, 16:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Applied Materials Aktie um -6,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Applied Materials bezifferte sich zuletzt auf 350,77 Mrd..
Applied Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
@El_Matador stimmt, wir hatten uns schon ab und an darüber ausgetauscht...😎
Wir hatten uns parallel schon ueber die Covered Call ETF's ausgetauscht. Ich habe mir jetzt das Video angesehen und die Produktbeschreibungen der ETF's von iShares und J.P. Morgan gelesen. Der Dividendensammler ist ueberwiegend ein Optionspraemiensammler. Das haette er staerker betonen sollen. Dividenden werden bei ihm und auch bei den Anbietern der Covered Call ETF's hochgehaengt, der Derivateteil wird nur schwach erlaeutert obwohl er fuer den ganz ueberwiegenden Teil der Ausschuettungen steht. Bei wenig initiierten Anlegern koennte das falsch verstanden werden.
@ungierig