Spanien verlängert Laufzeit von AKW Almaraz bis 2030

Die Verlängerung gelte ausschließlich für das Kraftwerk in der Region Extremadura, hieß es. Am kompletten Atomausstieg Spaniens bis 2035, der die schrittweise Stilllegung der fünf Kernkraftwerke mit insgesamt sieben Reaktoren vorsieht, ändere sich dadurch nichts, versicherte das Ministerium.

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Regierung hat die Laufzeit des Atomkraftwerks Almaraz im Westen des Landes bis zum 8. Juni 2030 verlängert. Damit werden die ursprünglich für Ende 2027 und Ende 2028 vorgesehenen Abschaltungen der beiden Reaktorblöcke um bis zu zweieinhalb Jahre verschoben, wie das Ministerium für ökologischen Wandel in Madrid mitteilte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die linksgerichtete Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez begründete ihre Entscheidung mit der angespannten Lage auf den internationalen Energiemärkten und der Notwendigkeit, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Zugleich betonte sie, die Maßnahme dürfe weder zusätzliche Kosten für die Verbraucher verursachen noch den Ausbau der erneuerbaren Energien wesentlich beeinträchtigen.

Die Betreiber Iberdrola , Endesa und Naturgy hatten den Antrag auf Verlängerung im Herbst 2025 gestellt. Vorausgegangen war ein positives Gutachten der Atomaufsichtsbehörde CSN. Almaraz ist das erste Kernkraftwerk im spanischen Ausstiegsfahrplan. Die Anlage liefert gut sieben Prozent des in Spanien konsumierten Stroms und gilt mit rund 4.000 Mitarbeitern als wichtiger Arbeitgeber in der strukturschwachen Region Extremadura./er/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Iberdrola Aktie Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 41,43 auf Tradegate (14. August 2026, 15:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Iberdrola Aktie um -2,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,46 %. Die Marktkapitalisierung von Iberdrola bezifferte sich zuletzt auf 134,80 Mrd.. Iberdrola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3600 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -11,07 %/-1,19 % bedeutet.



