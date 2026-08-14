Silberpreis schießt um +1,71 % hoch – jetzt 65,58 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 23,10886USD. Heute steht er bei 65,58USD. Das Investment wäre auf 2.837,81USD gewachsen – eine Steigerung von +183,78 %.

Bullen dominieren den Handel: Silber legtzu und notiert bei 65,58. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die möglichen Kursziele und den weiteren Verlauf von Silber. Diskutiert werden eine Rallye auf etwa 90 US-Dollar je Unze in den nächsten sechs bis zwölf Monaten sowie deutlich höhere Ziele von 120, 140 oder sogar 300 US-Dollar. Zugleich gibt es Skepsis gegenüber Analysten- und Chartprognosen, da frühere Einschätzungen teils fallende Kurse bis 25 oder 30 US-Dollar erwarteten. Zudem wird die unklare verfügbare Silbermenge thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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