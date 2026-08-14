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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 14.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 14.08.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Carl Zeiss Meditec
    ISIN: DE0005313704
    WKN: 531370
    Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,04 %.

    Nemetschek
    Tagesperformance: +4,68 %
    Platz 2
    Performance 1M: +4,44 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,68 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den jüngsten Kursanstieg der Nemetschek-Aktie, der vor allem mit einer branchenweiten Erholung von Softwarewerten und Übernahmefantasie in den USA erklärt wird. Hohe Handelsvolumina deuten laut Beiträgen auf Käufe institutioneller Anleger hin. Positiv bewertet werden weiterhin starke Umsätze und Gewinne, der Einsatz von KI zur Produktentwicklung und Kostensenkung sowie ein Aktienkauf des Aufsichtsratschefs. Einige sehen weiteres Aufwärtspotenzial.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nemetschek eingestellt.

    HENSOLDT
    Tagesperformance: +3,82 %
    Platz 3
    Performance 1M: +32,06 %
    Chart HENSOLDT
    ISIN: DE000HAG0005
    WKN: HAG000
    Die HENSOLDT Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,82 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den zähen Widerstand bei 95 Euro und die mögliche Rückeroberung von 100 Euro. Charttechnisch werden der zurückgewonnene 50- und 200-Tage-Durchschnitt sowie positives MACD-/RSI-Potenzial als bullisch gewertet; bei einem Ausbruch gilt 120 Euro als Ziel. Das KGV von knapp 50 sorgt für Bewertungsbedenken, wird aber mit erwarteten Gewinnsteigerungen, hohen Aufträgen und Wachstum begründet. Zusätzliche Fantasie liefern Systemlösungen, Software und mögliche Bundesaufträge.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    CANCOM SE
    Tagesperformance: +3,48 %
    Platz 4
    Performance 1M: -9,25 %
    Chart CANCOM SE
    ISIN: DE0005419105
    WKN: 541910
    Die CANCOM SE Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,48 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu CANCOM SE (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang nach den gemischten Halbjahreszahlen. Positiv werden die um 34 % gestiegene EBITDA-Marge und die sichere Dividende gesehen, kritisch jedoch der schwache operative Cashflow, geringe Liquidität, die verhaltene operative Entwicklung und eine nicht günstige Bewertung. Technisch gilt die Aktie als im unteren Kursbereich gefangen; Kursziele wurden gesenkt. Ein Insiderkauf sorgt für Diskussionen, während einige auf tiefere Kurse hoffen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber CANCOM SE eingestellt.

    TeamViewer
    Tagesperformance: +3,25 %
    Platz 5
    Performance 1M: +22,06 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,25 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um TeamViewers kräftige Erholung bis 6,91 Euro, die technisch als Bodenbildung mit beginnendem mittelfristigem Aufwärtstrend gewertet wird. Auslöser sei vor allem eine sektorweite Software-Rally nach den Workday-Übernahmegesprächen und eine Neubewertung klassischer Software. TeamViewer gilt mit einem bereinigten KGV von etwa 7 als günstig. Hoffnungen auf KI-, Umstrukturierungs- und Neukundeneffekte stehen der Sorge vor einem enttäuschenden Q3 gegenüber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TeamViewer eingestellt.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: -2,10 %
    Platz 6
    Performance 1M: +2,55 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,10 %.

    United Internet
    Tagesperformance: +2,08 %
    Platz 7
    Performance 1M: -1,79 %
    Chart United Internet
    ISIN: DE0005089031
    WKN: 508903
    Die United Internet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,08 %.

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