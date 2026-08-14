Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 14.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +4,68 %
Performance 1M: +4,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,82 %
Performance 1M: +32,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,48 %
Performance 1M: -9,25 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu CANCOM SE (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,25 %
Performance 1M: +22,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,10 %
Performance 1M: +2,55 %
Tagesperformance: +2,08 %
Performance 1M: -1,79 %