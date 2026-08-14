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    AKTIE IM FOKUS

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    Applied Materials im Minus nach Zahlen - hohe Erwartungshaltung

    Für Sie zusammengefasst
    • Applied Materials trotz guter Zahlen unter Druck
    • Umsatz, Gewinn und Ausblick übertreffen Prognosen
    • KI-Nachfrage stärkt Geschäft, Gewinnmitnahmen bremsen
    AKTIE IM FOKUS - Applied Materials im Minus nach Zahlen - hohe Erwartungshaltung
    Foto: Robert Michael - picture alliance/dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Applied Materials stehen am Freitag ungeachtet einer unerwartet guten Geschäftsentwicklung unter Druck. An der US-Technologiebörse Nasdaq verloren sie im frühen Handel 4,6 Prozent auf 510 Dollar. Umsatz und Gewinn des Halbleiterindustrie-Ausrüsters hatten im abgelaufenen Quartal über den Erwartungen gelegen. Auch der Ausblick übertraf die Prognosen am Markt.

    Der Aktienkurs hatte sich im laufenden Jahr allerdings schon mehr als verdoppelt. Die hohe Bewertung sorge für eine entsprechend hohe Erwartungshürde und löse Gewinnmitnahmen aus, hieß es zur Begründung der Kursverluste aus dem Handel.

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    Analysten lobten insgesamt die Entwicklung des Unternehmens und sind zuversichtlich, dass die KI-getriebene Nachfrage die Ergebnisse ankurbeln wird. Allenfalls in der Bruttomarge sahen einige einen kleinen Makel. Applied Materials kommt im KI-Boom eine Schlüsselrolle zu.

    Ende Juni hatten die Papiere nach einer steilen Kursrally mit fast 740 Dollar so viel gekostet wie nie zuvor. Binnen eines Monats war es dann zunächst bis auf gut 436 Dollar abwärts gegangen, von wo aus die Papiere dann eine Erholung starteten. Diese stockt nun etwas./ajx/gl/he

    Applied Materials

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    +300,35 %
    +1.709,98 %
    +11.665,58 %
    ISIN:US0382221051WKN:865177
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Applied Materials Aktie

    Die Applied Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,00 % und einem Kurs von 441,9 auf Tradegate (14. August 2026, 16:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Applied Materials Aktie um -6,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Applied Materials bezifferte sich zuletzt auf 346,44 Mrd..

    Applied Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.





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