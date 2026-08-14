DZ BANK stuft Talanx AG auf 'Kaufen'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Talanx nach Zahlen von 120 auf 132 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit seiner Prognoseanhebung für den Jahresüberschuss nach dem guten ersten Halbjahr hebe sich der Versicherer von der Konkurrenz ab, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Diese habe zwar auch gute Ergebnisse berichtet, aber angesichts der laufenden Hurrikansaison auf Ausblickerhöhungen verzichtet./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,84 % und einem Kurs von 119EUR auf Tradegate (14. August 2026, 16:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Thorsten Wenzel
Analysiertes Unternehmen: Talanx AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Thorsten Wenzel
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