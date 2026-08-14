DZ BANK stuft Talanx AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Talanx nach Zahlen von 120 auf 132 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit seiner Prognoseanhebung für den Jahresüberschuss nach dem guten ersten Halbjahr hebe sich der Versicherer von der Konkurrenz ab, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Diese habe zwar auch gute Ergebnisse berichtet, aber angesichts der laufenden Hurrikansaison auf Ausblickerhöhungen verzichtet./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,84 % und einem Kurs von 119EUR auf Tradegate (14. August 2026, 16:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Wenzel

Analysiertes Unternehmen: Talanx AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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