Gewebeanalyse zeigte bei mit ExoPTEN behandelten Tieren im Vergleich zu Kontrollen eine signifikant höhere Anzahl myelinpositiver Zellen und liefert damit zusätzliche präklinische biologische Evidenz für die zuvor berichtete funktionelle Erholung

TORONTO und HAIFA, Israel, 14. August 2026 / IRW-Press / NurExone Biologic Inc. („NurExone“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: NRX, OTCQB: NRXBF, FSE: J90), ein Biotechnologieunternehmen, das regenerative Therapien auf Exosomenbasis entwickelt, gab heute neue präklinische Ergebnisse einer Gewebeanalyse bekannt, die zusätzliche biologische Hinweise auf die potenzielle neuroprotektive Wirkung von ExoPTEN in einem Tiermodell für traumatische Rückenmarksverletzungen liefern.

Die Ergebnisse verleihen dem Wirksamkeitsprofil von ExoPTEN eine wichtige neue biologische Dimension.

NurExone hatte zuvor über eine verbesserte funktionelle Erholung bei mit ExoPTEN behandelten Tieren berichtet (Pressemitteilung vom 8. Juli 2025). In der aktuellen Analyse wurde Rückenmarksgewebe derselben Tiere untersucht, um biologische Marker zu bewerten, die mit Neuronen und unterstützenden Strukturen in Verbindung stehen. Zwei Monate nach der Verletzung zeigten mit ExoPTEN behandelte Tiere im Vergleich zu Kontrollen in Bereichen auf beiden Seiten der Verletzungsstelle eine signifikant höhere Anzahl von Zellen, die positiv für Myelin Basic Protein („MBP“) waren, einen wesentlichen Bestandteil der schützenden Hülle um Nervenfasern.

Diese Daten erweitern das Verständnis von NurExone hinsichtlich des potenziellen Wirkmechanismus von ExoPTEN und tragen zur wissenschaftlichen und regulatorischen Grundlage bei, die das Programm bei seiner weiteren präklinischen Entwicklung in Richtung einer möglichen klinischen Entwicklung unterstützt.

„Diese Ergebnisse sind wichtig, da wir die biologische Grundlage für die zuvor bei mit ExoPTEN behandelten Tieren beobachtete funktionelle Erholung weiter untersuchen“, sagte Dr. Tali Kizhner, Director of Research and Development bei NurExone. „Nervenzellen sind auf eine schützende Hülle angewiesen, ähnlich wie elektrische Leitungen auf eine Isolierung angewiesen sind, um Signale weiterzuleiten. Zwei Monate nach der Verletzung wiesen mit ExoPTEN behandelte Tiere im Vergleich zu Kontrollen auf beiden Seiten der Verletzungsstelle eine signifikant höhere Anzahl MBP-positiver Zellen auf. Diese Ergebnisse liefern zusätzliche präklinische Evidenz für die potenzielle neuroprotektive Wirkung von ExoPTEN und könnten uns helfen, besser zu verstehen, wie ExoPTEN nach einer Verletzung den Erhalt und die Erholung von Nervengewebe unterstützen könnte.“

Analyse der Biologie der funktionellen Erholung

Akute Rückenmarksverletzungen können über das ursprüngliche Trauma hinaus eine Kaskade biologischer Prozesse auslösen, die zu weiteren Schäden an Nervenzellen und ihren unterstützenden Strukturen beitragen können. Der Schutz des überlebenden Nervengewebes und der für die Signalübertragung der Nerven erforderlichen Strukturen ist daher ein wichtiges therapeutisches Ziel.

Um den Wirkmechanismus von ExoPTEN innerhalb des verletzten Rückenmarks zu untersuchen, führte das Unternehmen eine umfassende immunhistochemische Analyse unter Verwendung von Zielgewebe durch, das aus einer zuvor berichteten Wirksamkeitsstudie stammte. Drei Bereiche des Rückenmarks wurden unabhängig voneinander untersucht: der Verletzungsbereich selbst sowie Bereiche rostral (in Richtung Kopf) und kaudal (in Richtung Schwanz) zur Verletzungsstelle.

Die Forscher untersuchten mehrere Marker, die mit Neuronen und ihren unterstützenden Strukturen in Verbindung stehen:

- NeuN, ein Marker, der mit neuronalen Zellkernen und Zellkörpern in Verbindung steht;

- NF200, ein Marker für neuronale Axone und Zellkörper; und

- MBP, ein wesentlicher Bestandteil des Myelins und ein Marker, der zur Identifizierung der Myelinscheiden verwendet wird, welche die Nervenfasern isolieren.

Zwei Monate nach der Rückenmarksverletzung zeigten mit ExoPTEN behandelte Tiere im Vergleich zu Kontrollen in Bereichen auf beiden Seiten der Verletzung eine signifikant höhere Anzahl MBP-positiver Zellen. Die Unterschiede waren sowohl im rostralen Bereich (p=0,01) als auch im kaudalen Bereich (p=0,04) statistisch signifikant.

Diese Ergebnisse liefern zusätzliche präklinische Evidenz für die potenzielle neuroprotektive Wirkung von ExoPTEN und könnten dazu beitragen, die zuvor bei behandelten Tieren beobachtete funktionelle Verbesserung biologisch zu erklären.

Abbildung 1: Mit ExoPTEN behandeltes Rückenmarksgewebe zeigt im Vergleich zu Kontrollen eine höhere Anzahl MBP-positiver Zellen

(A) Darstellung der Verletzungsstelle des Rückenmarks und der beiden auf beiden Seiten der Verletzung analysierten Bereiche: rostral, in Richtung Kopf, und kaudal, in Richtung Schwanz.

(B) Repräsentative mikroskopische Aufnahme, die neuronale und Myelinmarker im Rückenmarksgewebe zeigt. NeuN kennzeichnet neuronale Zellkerne und Zellkörper (grün), MBP kennzeichnet Myelin (rot), NF200 kennzeichnet neuronale Axone und Zellkörper (cyan) und DAPI kennzeichnet Zellkerne (dunkelblau).

(C) Quantitative Analyse zwei Monate nach der Rückenmarksverletzung, die bei mit ExoPTEN behandelten Tieren im Vergleich zu Kontrollen sowohl im rostralen (p=0,01) als auch im kaudalen (p=0,04) Bereich eine signifikant höhere Anzahl MBP-positiver Zellen zeigt und damit zusätzliche präklinische Evidenz für die potenzielle neuroprotektive Wirkung von ExoPTEN liefert.

Über ExoPTEN

ExoPTEN ist NurExones führender exosomenbasierter therapeutischer Kandidat für akute Rückenmarksverletzungen. ExoPTEN verwendet aus Knochenmark gewonnene naive Exosomen, die mit proprietärer, gegen PTEN gerichteter siRNA beladen sind, und wird als minimalinvasiver therapeutischer Ansatz entwickelt, der die Erholung nach einer Nervenverletzung fördern soll.

Beauftragung von BullVestor zur Investorenansprache

Das Unternehmen hat mit der bullVestor Medien GmbH („BullVestor“), einer dem Unternehmen nicht nahestehenden Partei mit Sitz in Österreich, eine Vereinbarung über Werbung und Investorenansprache geschlossen, gemäß der BullVestor Werbe-, Kommunikations- und Dienstleistungen zur Investorenansprache in Österreich, Deutschland und der Schweiz erbringen wird. Die Vereinbarung beginnt am 10. August 2026 und läuft flexibel auf monatlicher Basis, wobei sie vom Unternehmen jeweils zum Ende des laufenden Abrechnungsmonats gekündigt werden kann. BullVestor wird jedoch keine Dienstleistungen in den Bereichen Investor Relations, Promotion, Investorenansprache, Werbung, Marketing, Vertrieb, Medienplatzierung, digitale Medien, Direktmarketing, Datenbankmanagement, Investorenkommunikation, soziale Medien, zielgerichtete Werbung, Retargeting, Lead-Generierung oder damit verbundene Dienstleistungen aufnehmen, solange und sofern die Vereinbarung nicht von der TSX Venture Exchange („TSXV“) akzeptiert wurde, falls eine solche Akzeptanz erforderlich ist.

BullVestor erhält C$2.500 pro Monat für das monatliche Programm zur Investorenansprache und, falls sich das Unternehmen für optionale zusätzliche Kampagnen zur Investorenansprache entscheidet, eine zusätzliche Vergütung von insgesamt bis zu C$480.000 auf Grundlage einzelner Kampagnen mit einem Umfang von C$20.000 bis C$60.000 je Kampagne. Keine optionale zusätzliche Kampagne zur Investorenansprache wird begonnen und keine zusätzlichen Gebühren werden zahlbar, solange das Unternehmen nicht den endgültigen Umfang, die Preisgestaltung, den Zeitplan, die Kanäle, die zu erbringenden Leistungen und die Kampagnenmaterialien für eine solche Kampagne schriftlich genehmigt und eine gegebenenfalls erforderliche vorherige Akzeptanz der TSXV eingeholt hat. Die an BullVestor zu zahlende Vergütung wird ausschließlich in bar gezahlt und umfasst keine Wertpapiere des Unternehmens. Nach Kenntnis des Unternehmens hält BullVestor weder direkt noch indirekt eine Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens noch besitzt BullVestor ein Recht oder die Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben. Die Beauftragung steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Akzeptanz durch die TSXV.

Über NurExone

NurExone ist ein an der TSXV, am OTCQB und in Frankfurt notiertes Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Sein führendes Produkt ExoPTEN hat starke präklinische Daten gezeigt, die das klinische Potenzial bei der Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervenschäden unterstützen. Regulatorische Meilensteine, darunter der Erhalt des Orphan-Drug-Status, unterstützen den Fahrplan des Unternehmens in Richtung klinischer Studien in den USA und Europa. Kommerziell wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Unternehmen anbietet, die an hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone hat Exo-Top gegründet, um seine Aktivitäten und seine Wachstumsstrategie in Nordamerika zu verankern.

Für weitere Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie bitte Who is NurExone?, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

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ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“). Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, jedoch nicht immer, durch Wörter und Formulierungen wie „kann“, „wird“, „sollte“, „könnte“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „rechnen mit“, „glauben“, „schätzen“, „Potenzial“, „darauf ausgelegt“, „Ziel“, „vorantreiben“, „entwickeln“, „unterstützen“, „in Richtung“, „Fahrplan“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Interpretation, Bedeutung und potenziellen Auswirkungen der präklinischen Ergebnisse der Gewebeanalyse des Unternehmens; die potenziellen neuroprotektiven oder regenerativen Wirkungen von ExoPTEN; den potenziellen Zusammenhang zwischen den beobachteten Befunden auf Gewebeebene und der zuvor berichteten funktionellen Erholung bei mit ExoPTEN behandelten Tieren; das Verständnis des Unternehmens vom Wirkmechanismus von ExoPTEN; die potenzielle Nutzung der Ergebnisse zur Unterstützung der wissenschaftlichen, regulatorischen und entwicklungsbezogenen Grundlage für das ExoPTEN-Programm; die weitere Entwicklung von ExoPTEN für akute Rückenmarksverletzungen und andere potenzielle Indikationen des zentralen Nervensystems; die Pläne und Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich präklinischer Entwicklung, klinischer Entwicklung, regulatorischer Fortschritte, Planung klinischer Studien, potenzieller Kommerzialisierung, Plattformmöglichkeiten und der Entwicklung exosomenbasierter regenerativer Therapien; die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf Exo-Top und dessen Aktivitäten und Wachstumsstrategie in Nordamerika; den erwarteten Beginn, die Fortsetzung, den Umfang, die Akzeptanz und die potenzielle Umsetzung der Beauftragung von BullVestor zur Investorenansprache; die Fähigkeit des Unternehmens, eine gegebenenfalls erforderliche Akzeptanz der TSXV für die Beauftragung von BullVestor zu erhalten; sowie eine mögliche Entscheidung des Unternehmens, optionale zusätzliche Kampagnen zur Investorenansprache durchzuführen.

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ExoPTEN ist ein präklinischer therapeutischer Kandidat und wurde von keiner Regulierungsbehörde zum Verkauf oder zur Anwendung zugelassen. Sicherheit und Wirksamkeit beim Menschen wurden nicht nachgewiesen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die präklinischen Ergebnisse des Unternehmens regulatorische Einreichungen, die Genehmigung klinischer Studien, die klinische Entwicklung, eine regulatorische Zulassung oder die Kommerzialisierung unterstützen werden. Präklinische Ergebnisse lassen möglicherweise keine Rückschlüsse auf die Ergebnisse zukünftiger präklinischer Studien oder klinischer Studien zu. Leser werden davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management zum heutigen Datum für angemessen hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht zusichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht nach geltendem Recht vorgeschrieben ist.

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Die Nurexone Biologic Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,38 % und einem Kurs von 0,284EUR auf Tradegate (14. August 2026, 15:11 Uhr) gehandelt.

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