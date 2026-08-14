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    Besonders beachtet!

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    Copart - Aktie gewinnt kräftig - 14.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Copart Aktie bisher um +5,59 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Copart Aktie.

    Besonders beachtet! - Copart - Aktie gewinnt kräftig - 14.08.2026
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Copart betreibt Online-Auktionsplattformen für Unfall- und Gebrauchtfahrzeuge, bedient Versicherer, Flottenbetreiber und Händler. Hauptleistung: Verwertung, Auktion, Logistik und Lagerung von Fahrzeugen. Starke Marktstellung in den USA, international wachsend. Wichtige Wettbewerber: IAA, KAR Global. USP: dichtes Filialnetz, globale Käuferbasis, skalierbare digitale Plattform.

    Copart Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 14.08.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +5,59 % konnte die Copart Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,47 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Copart Aktie. Nach einem Plus von +1,47 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 27,05. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Copart Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -8,57 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Copart Aktie damit um +8,83 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,31 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Copart auf -23,50 %.

    Während Copart heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,20 %.

    Copart Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,83 %
    1 Monat +6,31 %
    3 Monate -8,57 %
    1 Jahr -36,83 %
    Stand: 14.08.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Copart Aktie

    Es gibt 926 Mio. Copart Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,83 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 14.08. - US Tech 100 stark +0,17 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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    Ob die Copart Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Copart Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Copart

    +6,10 %
    +7,43 %
    +5,18 %
    -9,19 %
    -37,23 %
    -36,58 %
    -15,17 %
    +728,84 %
    ISIN:US2172041061WKN:893807
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