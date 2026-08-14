Deutliche Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag deutlich nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,43 Prozent auf 124,46 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe legte auf 3,19 Prozent zu.

Belastet wurden die Anleihen durch die zuletzt erneut gestiegenen Rohölpreise. Die weiter angespannte Lage im Nahen Osten sorgt für Verunsicherung und stützt die Inflationserwartungen. Kurz vor dem Verstreichen einer 60-tägigen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran bleibt die Lage in der faktisch blockierten Straße von Hormus weiter angespannt. Eine nachhaltige Öffnung ist weiterhin nicht in Sicht.