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    Frankreichs Verfassungsrat stoppt Macrons Social-Media-Verbot

    Für Sie zusammengefasst
    • Verbot sozialer Netzwerke für unter 15-Jährige
    • Gesetz verletzt Meinungsfreiheit und Privatsphäre
    • Macron plant eine rechtssichere Neufassung bis 2027
    Frankreichs Verfassungsrat stoppt Macrons Social-Media-Verbot
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Es sollte eines der letzten großen Vorhaben von Emmanuel Macron werden: Frankreich wollte Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren ab September den Zugang zu sozialen Netzwerken verbieten. Nun hat der Verfassungsrat das Gesetz gekippt. Es greife unverhältnismäßig in die Freiheit der Meinungsäußerung und Kommunikation ein, teilte das Gremium auf seiner Homepage mit.

    Der Verfassungsrat kritisierte unter anderem, dass die Regelung zu pauschal sei und auch Dienste erfassen könne, bei denen Risiken für Minderjährige nicht nachgewiesen seien. Zudem habe das Gesetz die Privatsphäre der Nutzer bei der notwendigen Alterskontrolle nicht ausreichend geschützt.

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    Das Parlament hatte das Verbot erst im Juli mit großer Mehrheit verabschiedet. Es war ein zentrales Vorhaben Macrons zum Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet.

    Der Präsident will dennoch daran festhalten. Er beauftragte Premierminister Sébastien Lecornu mit einer rechtssicheren Neufassung. Die Reform solle unter Berücksichtigung der Entscheidung des Verfassungsrats und des europäischen Rechts möglichst bis Frühjahr 2027 umgesetzt werden, wie der Élysée-Palast mitteilte./sg/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 298,6 auf Tradegate (14. August 2026, 17:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -0,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3,20 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 567,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 480,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +11,38 %/+48,51 % bedeutet.





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