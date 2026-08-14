DZ BANK stuft ENERGIEKONTOR AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Energiekontor von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 59 auf 27 Euro mehr als halbiert. Nach einer Gewinnwarnung des Entwicklers und Betreibers von Wind- und Solarparks wegen Verzögerungen beim Netzanschluss schottischer Windparkprojekte schraubte Thorsten Reigber am Freitag seine Schätzungen für das Vorsteuerergebnis bis 2028 deutlich nach unten. Er verwies zudem auf schwierige Marktgegebenheiten in Deutschland./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,35 % und einem Kurs von 26,55EUR auf Tradegate (14. August 2026, 17:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Reigber

Analysiertes Unternehmen: ENERGIEKONTOR AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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