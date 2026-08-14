Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 14.08.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.382,62USD pro Feinunze und notiert damit +0,74 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 65,08USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,93 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 87,94USD und verzeichnet ein Plus von +1,11 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 81,73USD und verzeichnet ein Plus von +0,67 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.319,00USD
|-0,45 %
|Platin
|1.744,50USD
|+1,01 %
|Kupfer London Rolling
|14.115,67USD
|+0,23 %
|Aluminium
|3.234,71PKT
|+0,62 %
|Erdgas
|2,764USD
|+1,26 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Plus von +1,26 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 14.08.26, 17:29 Uhr.