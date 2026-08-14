Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 14.08.2026

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.382,62USD pro Feinunze und notiert damit +0,74 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 65,08USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,93 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 87,94USD und verzeichnet ein Plus von +1,11 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 81,73USD und verzeichnet ein Plus von +0,67 %.