TAGESVORSCHAU
Termine am 17. August 2026
- Montag, 17. August: Wirtschafts- und Finanztermine
- Asien-Daten zu BIP, Einzelhandel und Industrie
- Deutschland: Bundesbankbericht und SuedLink-Termin
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 17. August ^
TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: Wüstenrot & Württembergische, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 7/26
04:00 CHN: Industrieprodukten 7/26
06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 6/26
06:30 JPN: Industrieproduktion 6/26 (endgültig)
10:00 BGL: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 8/26
14:30 USA: Empire State Index 8/26
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarktindex 8/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Pk Tennet zum symbolischen Tunneldurchschlag der SuedLink-Elbquerung, Wischhafen
HINWEIS
KOR: Feiertag, Börse geschlossen
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