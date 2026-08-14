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    Der Börsen-Tag

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    DAX im Plus, Wall Street schwächelt: Rheinmetall und Nemetschek glänzen

    Die Börsen zeigen heute ein geteiltes Bild: Während deutsche Indizes überwiegend zulegen, geraten die großen US-Märkte unter Druck und sorgen für deutliche Kursausschläge.

    Der Börsen-Tag - DAX im Plus, Wall Street schwächelt: Rheinmetall und Nemetschek glänzen
    Foto: Mona Wenisch - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes haben sich heute uneinheitlich entwickelt und zeigen ein gemischtes Bild zwischen dem deutschen und dem US-Markt. In Deutschland notiert der Leitindex DAX leicht im Plus. Er steht aktuell bei 26.441,03 Punkten und gewinnt 0,11 Prozent. Der MDAX, der die mittelgroßen Werte abbildet, legt ebenfalls moderat zu und steigt um 0,14 Prozent auf 32.455,01 Punkte. Leichte Verluste verzeichnet dagegen der Nebenwerteindex SDAX: Er gibt um 0,08 Prozent nach und notiert bei 18.611,58 Punkten. Deutlich freundlicher präsentiert sich der TecDAX. Der Technologieindex steigt um 0,65 Prozent auf 4.112,71 Punkte und gehört damit zu den stärkeren Indizes des Tages. An der Wall Street dominieren hingegen negative Vorzeichen. Der US-Leitindex Dow Jones steht derzeit bei 53.712,16 Punkten und verliert 0,25 Prozent. Auch der breiter gefasste S&P 500 tendiert schwächer und gibt um 0,21 Prozent auf 7.782,65 Punkte nach. Damit zeigen sich die deutschen Standard- und Technologiewerte überwiegend fester, während die großen US-Indizes im Verlauf des Handelstages unter Druck stehen.

    DAX: Rheinmetall führt, E.ON deutlich im Minus

    Im DAX setzte sich Rheinmetall mit einem Plus von 2,82 Prozent an die Spitze. Dahinter folgten Scout24 mit 2,15 Prozent und Hannover Rueck mit 1,61 Prozent. Auf der Verliererseite gab Merck 2,45 Prozent ab, Vonovia verlor 2,27 Prozent. E.ON büßte mit minus 5,06 Prozent am stärksten ein. Zwischen dem DAX-Spitzenwert und dem Schlusslicht lag damit eine Spanne von 7,88 Prozentpunkten.

    MDAX: Nemetschek mit kräftigem Kursgewinn

    Nemetschek war im MDAX mit einem Plus von 7,19 Prozent der stärkste Wert. Talanx legte 3,76 Prozent zu, HENSOLDT gewann 3,54 Prozent. Am unteren Ende standen Salzgitter mit einem Minus von 2,31 Prozent, TAG Immobilien mit minus 1,70 Prozent und Fraport mit minus 1,65 Prozent. Die Differenz zwischen dem besten und dem schwächsten MDAX-Wert betrug 9,50 Prozentpunkte.

    SDAX: Energiekontor größter Verlierer

    Im SDAX führte die NORMA Group die Gewinnerliste mit einem Plus von 7,66 Prozent an. Carl Zeiss Meditec stieg um 5,52 Prozent, CANCOM SE gewann 4,65 Prozent. Deutlich schwächer entwickelten sich LPKF Laser & Electronics mit minus 7,10 Prozent und HelloFresh mit minus 8,23 Prozent. Energiekontor verlor 11,06 Prozent und lag damit 18,72 Prozentpunkte unter dem SDAX-Spitzenwert.

    TecDAX: Technologieaktien mit großer Spannweite

    Nemetschek war auch im TecDAX mit einem Plus von 7,19 Prozent der stärkste Titel. Carl Zeiss Meditec legte 5,52 Prozent zu, CANCOM SE gewann 4,65 Prozent. Auf der Verliererseite standen Evotec mit minus 3,05 Prozent, PVA TePla mit minus 1,52 Prozent und AIXTRON mit minus 1,22 Prozent. Zwischen Nemetschek und Evotec ergab sich eine Spanne von 10,24 Prozentpunkten.

    Dow Jones: Walt Disney an der Spitze

    Im Dow Jones führte Walt Disney das Feld mit einem Gewinn von 1,77 Prozent an. Chevron Corporation stieg um 1,52 Prozent, McDonald's legte 0,91 Prozent zu. Amgen verlor 1,29 Prozent, Salesforce gab 2,40 Prozent nach. Cisco Systems verzeichnete mit minus 2,81 Prozent den stärksten Rückgang. Der Abstand zwischen dem Top- und dem Flopwert lag bei 4,58 Prozentpunkten.

    S&P 500: Copart mit deutlichem Plus, Broadcom unter Druck

    Copart war im S&P 500 mit einem Kursgewinn von 6,60 Prozent der Spitzenreiter. SanDisk Corporation folgte mit plus 6,17 Prozent, Fox Registered (B) legte 5,39 Prozent zu. Auf der Verliererseite büßte Workday (A) 3,97 Prozent ein. Applied Materials verlor 5,52 Prozent, Broadcom sank um 5,80 Prozent. Damit lagen zwischen dem stärksten und dem schwächsten S&P-500-Wert 12,40 Prozentpunkte.



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