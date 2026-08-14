Cisco Systems - Aktie zeigt Schwäche - 14.08.2026

Die Cisco Systems Aktie ist bisher um -3,22 % auf 95,40€ gefallen. Das sind -3,18 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Cisco Systems Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,39 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 95,40€, mit einem Minus von -3,22 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Cisco Systems ist ein führender Netzwerkausrüster, fokussiert auf Router, Switches, Sicherheits- und Collaboration-Lösungen sowie Software/Services (u.a. Webex). Starke Stellung im Enterprise- und Service-Provider-Markt. Wichtige Konkurrenten: Huawei, Juniper, HPE/Aruba, Arista. USPs: breites Portfolio, hohe Integrationsdichte, starker Service, etablierter Standard im Unternehmensnetzwerk.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Cisco Systems insgesamt ein Minus von -5,84 % zu verkraften.

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Allein seit letzter Woche ist die Cisco Systems Aktie damit um -9,85 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,40 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Cisco Systems auf +48,50 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,29 % geändert.

Cisco Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,85 % 1 Monat -6,40 % 3 Monate -5,84 % 1 Jahr +63,66 %

Informationen zur Cisco Systems Aktie

Stand: 14.08.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 4 Mrd. Cisco Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 375,03 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen heute ein geteiltes Bild: Während deutsche Indizes überwiegend zulegen, geraten die großen US-Märkte unter Druck und sorgen für deutliche Kursausschläge.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Cisco Systems

Fortinet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,80 %. Palo Alto Networks notiert im Minus, mit -3,32 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Minus, mit -2,04 %.

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Ob die Cisco Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cisco Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.