RBC stuft RWE AG(NEU) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Alexander Wheeler hob am Freitag mit Blick auf die jüngsten Halbjahreszahlen und die Prognose des Energiekonzerns seine Schätzungen für 2026 und 2027 an. Er berücksichtigt außerdem die neuen Gas-Projekte in den USA./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 58,80EUR auf Tradegate (14. August 2026, 17:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Alexander Wheeler

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 66

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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