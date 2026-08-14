RBC stuft RWE AG(NEU) auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Alexander Wheeler hob am Freitag mit Blick auf die jüngsten Halbjahreszahlen und die Prognose des Energiekonzerns seine Schätzungen für 2026 und 2027 an. Er berücksichtigt außerdem die neuen Gas-Projekte in den USA./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 58,80EUR auf Tradegate (14. August 2026, 17:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Alexander Wheeler
Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 66
Kursziel alt: 65
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alexander Wheeler
Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 66
Kursziel alt: 65
Währung: EUR
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