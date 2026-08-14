ANALYSE-FLASH
RBC hebt Ziel für RWE auf 66 Euro - 'Outperform'
- RBC hebt RWE-Kursziel von 65 auf 66 Euro an
- Einstufung für RWE bleibt auf Outperform bestehen
- Analyst hebt Schätzungen für 2026 und 2027 an
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Alexander Wheeler hob am Freitag mit Blick auf die jüngsten Halbjahreszahlen und die Prognose des Energiekonzerns seine Schätzungen für 2026 und 2027 an. Er berücksichtigt außerdem die neuen Gas-Projekte in den USA./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:45 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 58,82 auf Tradegate (14. August 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +5,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,99 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 46,03 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von +10,13 %/+21,99 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 66 Euro
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