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    Pferdewetten.de: Starkes 1. Halbjahr 2026 macht Hoffnung

    Im ersten Halbjahr 2026 setzte das Unternehmen seinen Wachstumskurs eindrucksvoll fort und erzielte deutliche Zuwächse bei Umsatz, Ergebnis und allen Kernsegmenten.

    Pferdewetten.de: Starkes 1. Halbjahr 2026 macht Hoffnung
    Foto: Rawf8 - stock.adobe.com
    • Die Umsatzerlöse stiegen im 1. Halbjahr 2026 um 25,4 % auf 35,0 Mio. Euro (Vorjahr: 27,9 Mio. Euro).
    • Das EBITDA verbesserte sich deutlich von -196 Tsd. Euro auf +3,029 Mio. Euro; die EBITDA-Marge lag bei 8,6 %.
    • Das Konzernergebnis nach Steuern drehte von -2,740 Mio. Euro auf +728 Tsd. Euro ins Plus.
    • Das Pferdewetten-Segment entwickelte sich stark: Das Spielvolumen wuchs um 28 %, der GGR um 76 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
    • Die Sportwette verzeichnete ebenfalls Wachstum: Online stieg der Umsatz um 51 %, im Retail-Shopgeschäft erhöhte sich der Net Gaming Revenue um 21 %.
    • Die Jahresprognose bleibt unverändert: Für 2026 erwartet der Vorstand 70–80 Mio. Euro Umsatz und ein EBITDA von 5–10 Mio. Euro.

    Der Kurs von Pferdewetten.de lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,1200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,69 % im Plus.
    8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,3000EUR das entspricht einem Plus von +8,49 % seit der Veröffentlichung.


    Pferdewetten.de

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