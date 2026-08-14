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    Aktien Wien Schluss

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    Wenig Bewegung vor dem Wochenende

    Für Sie zusammengefasst
    • ATX schließt mit 0,07 Prozent leicht im Plus
    • Zinspausen-Hoffnung stützt Europas Börsen
    • AT&S gewinnt 3,2 Prozent, Voestalpine verliert
    Aktien Wien Schluss - Wenig Bewegung vor dem Wochenende
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag gut behauptet geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem knappen Plus von 0,07 Prozent auf 6.733,16 Punkte. Auch andere Börsen in Europa zeigten sich wenig bewegt und ohne klare Richtung. Gestützt wurden die Märkte von der Aussicht auf eine Zinspause der US-Notenbank bei ihrer kommenden geldpolitischen Sitzung.

    Nachdem bereits am Donnerstag überraschend geringe Anstiege der US-Erzeugerpreise gemeldet wurden, konnten schwach ausgefallene US-Daten am Freitag die Ängste vor Zinserhöhungen noch weiter zerstreuen. Aufmerksam verfolgt wird aber weiter der Nahostkonflikt und auch die damit verbundenen Ölpreisschwankungen. Nachdem der Ölpreis sich zuletzt kurzfristig stabilisiert hatte, ging es am Freitag wieder leicht nach oben.

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    Wichtige Unternehmensnachrichten gab es zum Wochenschluss nicht, entsprechend bewegten sich auch die Kurse der meisten ATX-Aktien kaum von der Stelle. Stark gesucht zeigten sich die Titel der AT&S und waren mit einem Kursplus von 3,2 Prozent die mit Abstand größten Gewinner im Index. Auch an anderen Börsen in Europa fanden sich einige Technologiewerte unter den Tagesgewinnern.

    Anstiege von gut einem Prozent verbuchten auch RBI und Wienerberger . Unter Druck kamen Voestalpine und waren mit einem Minus von 3,2 Prozent das ATX-Schlusslicht. Die Kursveränderungen aller anderen ATX-Werte hielten sich in einer engen Spanne zwischen plus und minus einem Prozent./mik/ste/APA/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

    Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,83 % und einem Kurs von 173,8 auf Tradegate (14. August 2026, 18:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie um +19,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik bezifferte sich zuletzt auf 6,75 Mrd..





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