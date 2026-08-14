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    Besonders beachtet!

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    Nebius Group Registered (A) Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 14.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Nebius Group Registered (A) Aktie bisher um +7,36 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nebius Group Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Nebius Group Registered (A) Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 14.08.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

    Nebius Group Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Nebius Group Registered (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,36 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,02 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nebius Group Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +1,02 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 238,43, mit einem Plus von +7,36 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Nebius Group Registered (A) einen Gewinn von +24,69 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Nebius Group Registered (A) Aktie damit um +41,76 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,13 %. Im Jahr 2026 gab es für Nebius Group Registered (A) bisher ein Plus von +205,05 %.

    Während Nebius Group Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,43 %.

    Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +41,76 %
    1 Monat +29,13 %
    3 Monate +24,69 %
    1 Jahr +268,34 %
    Stand: 14.08.2026, 19:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nebius Group Registered (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nebius’ starkes Q2 mit deutlich verbesserter Profitabilität, rund 3 Mrd. USD ARR, steigenden Preisen, verkürzten Amortisationszeiten und hohen Vorauszahlungen. Optimisten erwarten durch neue Rechenzentrumskapazitäten, 5 GW vertraglich gesicherte Leistung und weitere Großaufträge starkes Umsatzwachstum sowie höhere Kursziele. Dem stehen hohe Bewertung, Finanzierungs- und Abschreibungsrisiken sowie die ausgeweiteten Short-Positionen von Michael Burry gegenüber. Die Aktie bleibt volatil.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Zur Nebius Group Registered (A) Diskussion

    Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

    Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 51,94 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 14.08. - US Tech 100 stark +0,17 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Hat Nebius trotz Kursrallye noch weiteres Aufwärtspotenzial?


    Nebius gehört 2026 zu den großen Gewinnern des KI-Booms. Nach starken Zahlen hebt die BofA das Kursziel sogar erneut an und sieht weiteres Aufwärtspotenzial.

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    Ob die Nebius Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nebius Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nebius Group Registered (A)

    +8,61 %
    +43,42 %
    +28,85 %
    +24,27 %
    +260,89 %
    +1.304,75 %
    +282,41 %
    +942,31 %
    +867,07 %
    ISIN:NL0009805522WKN:A1JGSL
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