JEFFERIES stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 1300 auf 1350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie passte am Freitag ihre Bewertungsmodelle für die Rüstungskonzerne CSG und Rheinmetall an die Ergebnisse des zweiten Quartals an. Die Stimmung verbessere sich. Auftragslage und deren Umsetzung seien entscheidend./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 12:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 12:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,37 % und einem Kurs von 1.203EUR auf Tradegate (14. August 2026, 19:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1350

Kursziel alt: 1300

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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