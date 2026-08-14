JEFFERIES stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 1300 auf 1350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie passte am Freitag ihre Bewertungsmodelle für die Rüstungskonzerne CSG und Rheinmetall an die Ergebnisse des zweiten Quartals an. Die Stimmung verbessere sich. Auftragslage und deren Umsetzung seien entscheidend./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 12:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 12:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 12:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 12:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,37 % und einem Kurs von 1.203EUR auf Tradegate (14. August 2026, 19:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1350
Kursziel alt: 1300
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1350
Kursziel alt: 1300
Währung: EUR
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