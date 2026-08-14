JPMORGAN stuft Ströer auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 46 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel passte am Freitag seine Schätzungen für den Werbespezialisten an dessen Zahlen für das zweite Quartal an. Das neue Kursziel begründete er mit einer höheren Bewertung für die Außenmedien-Sparte (OOH Media)./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 14:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 14:48 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,31 % und einem Kurs von 40,68EUR auf Tradegate (14. August 2026, 17:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Ströer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 46

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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