JPMORGAN stuft Prosus auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Marcus Diebel passte am Freitag sein Bewertungsmodell an die Quartalszahlen der Beteiligung Tencent sowie an jüngste Entwicklungen am Devisenmarkt an./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 12:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 12:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 12:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 12:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 37,53EUR auf Tradegate (14. August 2026, 19:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Prosus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 73
Kursziel alt: 73
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Prosus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 73
Kursziel alt: 73
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