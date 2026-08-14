Amazon-Gründer Bezos steigt beim FC Liverpool ein

"Der FC Liverpool ist immer ein Club gewesen, der über eine Saison hinausschaut und Entscheidungen trifft, die die langfristigen Interessen des Vereins im Sinn haben", sagte FSG-Präsident Mike Gordon./lar/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 227,6 auf Tradegate (14. August 2026, 19:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -4,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,15 %.

Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,45 Bil..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +34,07 %/+60,44 % bedeutet.