Amazon-Gründer Bezos steigt beim FC Liverpool ein
- Jeff Bezos beteiligt sich am FC Liverpool
- Bezos gehört zum Konsortium mit Liverpool-Anteilen
- FSG bleibt Hauptanteilseigner und verkauft 30 Prozent
LONDON (dpa-AFX) - Amazon -Gründer Jeff Bezos steigt beim englischen Spitzenclub FC Liverpool ein. Der 62 Jahre alte US-Amerikaner, einer der reichsten Männer der Welt, ist Teil eines Konsortiums, das sich eine Minderheitsbeteiligung am englischen Spitzenclub gesichert hat. Das teilte der FC Liverpool mit.
Das Konsortium wird angeführt von Amit Bhatia, dem Schwiegersohn des milliardenschweren Stahlunternehmers Lakshmi Mittal. Für 30 Prozent der Anteile kassieren die amerikanischen Liverpool-Besitzer der Fenway Sports Group (FSG) der BBC zufolge zwischen 1,5 und 1,8 Milliarden Euro. FSG bleibt Hauptanteilseigner der Reds.
"Der FC Liverpool ist immer ein Club gewesen, der über eine Saison hinausschaut und Entscheidungen trifft, die die langfristigen Interessen des Vereins im Sinn haben", sagte FSG-Präsident Mike Gordon./lar/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 227,6 auf Tradegate (14. August 2026, 19:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -4,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,45 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +34,07 %/+60,44 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
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Amazon überzeugt mit Cloud-Tempo>>>>https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/alphabet-amazon-u…
Bei Amazon wuchs der Umsatz der Cloud-Sparte Amazon Web Services im zweiten Quartal um 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr, das stärkste Tempo seit 2021. Die Aktie schloss am Freitag mehr als 15 Prozent höher, nachdem der Konzern die Investitionsplanung für das laufende Jahr von 200 auf 220 Milliarden US-Dollar angehoben hat. Mit Blick auf die Marktkapitalisierung gewann Amazon somit in der vergangenen Woche mehr als 400 Milliarden US-Dollar hinzu. Analystin Tracy Woo wertete das robuste AWS-Wachstum laut CNBC als klaren Beleg dafür, dass die Infrastrukturinvestitionen mit der Marktnachfrage Schritt halten würden, statt ihr vorauszueilen. Damit lieferte ausgerechnet der Konzern mit dem größten Kapitalbedarf das überzeugendste Argument gegen die Sorge, Big Tech baue am Bedarf vorbei.
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/jefferies-hebt-ziel-fuer-amazon-auf-330-dollar-buy-ce7f50dbdc8af722
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