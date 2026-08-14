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    Amazon-Gründer Bezos steigt beim FC Liverpool ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Jeff Bezos beteiligt sich am FC Liverpool
    • Bezos gehört zum Konsortium mit Liverpool-Anteilen
    • FSG bleibt Hauptanteilseigner und verkauft 30 Prozent
    Amazon-Gründer Bezos steigt beim FC Liverpool ein
    Foto: 484487583

    LONDON (dpa-AFX) - Amazon -Gründer Jeff Bezos steigt beim englischen Spitzenclub FC Liverpool ein. Der 62 Jahre alte US-Amerikaner, einer der reichsten Männer der Welt, ist Teil eines Konsortiums, das sich eine Minderheitsbeteiligung am englischen Spitzenclub gesichert hat. Das teilte der FC Liverpool mit.

    Das Konsortium wird angeführt von Amit Bhatia, dem Schwiegersohn des milliardenschweren Stahlunternehmers Lakshmi Mittal. Für 30 Prozent der Anteile kassieren die amerikanischen Liverpool-Besitzer der Fenway Sports Group (FSG) der BBC zufolge zwischen 1,5 und 1,8 Milliarden Euro. FSG bleibt Hauptanteilseigner der Reds.

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    "Der FC Liverpool ist immer ein Club gewesen, der über eine Saison hinausschaut und Entscheidungen trifft, die die langfristigen Interessen des Vereins im Sinn haben", sagte FSG-Präsident Mike Gordon./lar/DP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 227,6 auf Tradegate (14. August 2026, 19:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -4,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,45 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +34,07 %/+60,44 % bedeutet.





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