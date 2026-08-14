Mangione gesteht tödlichen Angriff auf Versicherungschef
- Luigi Mangione bekennt sich zur Tötung Thompsons
- Mangione nennt Gesundheitssystem als Tatmotiv
- Urteil im Bundesverfahren für Dezember erwartet
NEW YORK (dpa-AFX) - Luigi Mangione hat sich im Fall des getöteten Vorstandschefs des Krankenversicherers United Healthcare laut US-Medien schuldig bekannt. "Ich habe Herrn Thompson in Manhattan erschossen, und er ist gestorben", sagte Mangione bei einer Anhörung in New York, wie die Tageszeitung "USA Today" sowie die US-Sender NPR und MS NOW berichten. In dem Bundesverfahren wird ihm laut Gerichtsdokumenten unter anderem Stalking mit Todesfolge vorgeworfen. Bisher hatte der 28-Jährige auf nicht schuldig plädiert.
Mangione soll den Versicherungschef Brian Thompson am 4. Dezember 2024 auf einer Straße im New Yorker Stadtteil Manhattan erschossen haben, nachdem er ihm bereits länger nachgestellt haben soll. Der 50-Jährige war in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben.
Der Fall erregte weltweit Aufmerksamkeit. In den USA löste er neben Empörung auch ungewöhnlich viele Sympathiebekundungen für Mangione aus. Viele US-Amerikaner kritisieren die hohen Kosten des Gesundheitssystems im Land.
Mangione spricht von Erfahrungen mit Gesundheitssystem
Laut dem Sender NBC News sagte Mangione vor Gericht, dass ihn seine Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem als Patient mit einer Rückenverletzung zu der Tat motiviert hätten.
Die Urteilsverkündung ist laut Medienberichten für den 18. Dezember angesetzt. Das Verfahren hätte eigentlich erst im Januar 2027 starten sollen. Das Schuldbekenntnis im Vorverfahren hat dieses nun überflüssig gemacht.
Es ist nicht das einzige Verfahren gegen Mangione - vor einem Gericht des Bundesstaates New York muss er sich unter anderem wegen Mordes verantworten. Der Prozessbeginn ist für Anfang September geplant. Mangiones Verteidigung beantragte jedoch, das Verfahren nach dem Schuldbekenntnis im Bundesverfahren einzustellen, wie Medien berichteten./apo/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unitedhealth Group Aktie
Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 347,8 auf Tradegate (14. August 2026, 19:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unitedhealth Group Aktie um -1,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Unitedhealth Group bezifferte sich zuletzt auf 312,90 Mrd..
Unitedhealth Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6800 %.
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Community Beiträge zu Unitedhealth Group - 869561 - US91324P1021
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Ob nun 489 oder 500 US habe ich im Chart gezeichnet!
Uns Beiden weiterhin gutes Gelingen,
Gruss RS
Es scheinen nicht viele User noch bei der Aktie investiert zu sein, schade der Aufschwung beginnt!
UnitedHealth Group Aktie ... WKN: 869561 .....ISIN: US91324P1021
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22. Juni 2026 UnitedHealth investiert 3 Milliarden Dollar in die KI-Strategie
https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/unitedhealth-bets-3-billion-ai-133130049.html
UnitedHealth Group ( NYSE:UNH ) stellt künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt ihrer Sanierungsstrategie, um sich vom Gewinneinbruch des letzten Jahres zu erholen. Der größte US-amerikanische Krankenversicherer plant, in den Jahren 2026 und 2027 drei Milliarden US-Dollar in KI zu investieren. Führungskräfte geben an, dass die Technologie bereits jetzt eine Rendite von 2:1 generiert, indem sie manuelle Arbeit automatisiert, die Effizienz steigert und potenziell den Patientenkomfort erhöht.
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Das Unternehmen setzt KI für eine Vielzahl administrativer Aufgaben ein, von der Auswertung von Patientenakten für mobile Pflegekräfte über die Analyse von Millionen von Kundenanrufen bis hin zum Testen von KI-Systemen, die Arztpraxen anrufen, um Termine zu vereinbaren. UnitedHealth erwartet zudem, dass KI in diesem Jahr zu einer Senkung der Betriebskosten um fast eine Milliarde US-Dollar beitragen wird, während Optum Real, ein System zur Überprüfung des Versicherungsschutzes für medizinische Leistungserbringer, seit seinem Start im letzten Jahr rund eine Milliarde Transaktionen verarbeitet hat.
Die Wall Street scheint sich auf die potenziellen Kosteneinsparungen zu konzentrieren. Analysten von Morgan Stanley weisen darauf hin, dass Versicherer und medizinische Leistungserbringer jährlich 80 Milliarden US-Dollar für administrative Transaktionen ausgeben. Dennoch muss UnitedHealth die skeptische Öffentlichkeit möglicherweise davon überzeugen, dass KI den Patienten zugutekommt und nicht nur den Gewinn steigert. Das Unternehmen sieht sich mit Klagen wegen Versicherungsalgorithmen und genauerer Prüfung konfrontiert, nachdem ein Bericht des US-Generalinspekteurs einen Algorithmus von naviHealth mit höheren Ablehnungsquoten in Verbindung brachte, die jedoch im Berufungsverfahren fast immer aufgehoben wurden.
UnitedHealth (UNH) unternimmt wichtigen Schritt zur Beilegung des FTC-Preisstreits um Insulin
https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/unitedhealth-unh-takes-major-step-130934214.html
Mit einem Leerverkaufsanteil von 2,12 % der ausstehenden Aktien zählt UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH ) zu den 7 besten Aktien im Bereich Langlebigkeit und Anti-Aging, die man kaufen sollte .
Am 12. Juni erzielten Tochtergesellschaften der UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH), darunter OptumRx und Emisar Pharma Services, eine Einigung mit der Federal Trade Commission (FTC) zur Beilegung von Vorwürfen wettbewerbswidriger und unlauterer Rabattpraktiken im Zusammenhang mit der Preisgestaltung von Insulinmedikamenten. Gemäß der Vereinbarung wird das Verfahren gegen die Optum-Unternehmen bis zur Prüfung eines Vergleichsvorschlags durch die FTC ausgesetzt. Die FTC ordnete die Aussetzung aller Verfahren gegen die Optum-Unternehmen bis zu ihrer Prüfung und Entscheidung über den Vergleichsvorschlag an. Dies stellt einen wichtigen Schritt zur Beilegung des aufsichtsrechtlichen Sachverhalts dar.
Am 8. Juni hob JPMorgan das Kursziel für UnitedHealth Group von 420 auf 466 US-Dollar an und bestätigte die Kaufempfehlung. Das Unternehmen aktualisierte seine Modelle für Gesundheitsdienstleistungen und erhöhte seine Bewertungsprognose, was das anhaltende Vertrauen in das langfristige Ertragspotenzial und die Marktposition des Unternehmens im Gesundheitssektor widerspiegelt.
Die UnitedHealth Group wurde 1974 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota. Sie bietet über UnitedHealthcare Krankenversicherungen und über Optum pharmazeutische Leistungen und Pflegedienstleistungen an. Über die UnitedHealth Foundation finanziert sie Forschung zum gesunden Altern und baut Medicare Advantage aus, um die Lebenserwartung zu verbessern.
Weiterhin gutes Gelingen, Gruss RS