So verliert Trump die Wahl: Wirtschaft kühlt ab, auch wegen Iran!

Die US-Wirtschaft kühlt auch wegen des Iran-Kriegs ab: Schwacher Konsum, schwache Arbeitsmarktdaten, fallendes Verbrauchervertrauen - so verliert Trump die Zwischenwahlen! Stehen die USA kurz vor einer Rezession, die bislang nur durch die KI-Infrastruktur-Blase kaschiert wurde? Der Trend der letzten Daten zeigt jedenfalls klar nach unten. Dabei eskalierten die Schulden der USA schon in guten Zeiten - was passiert erst in einer Rezession? In weniger als drei Monaten könnte Trump dann zu einer "lame duck" werden, wenn er die Zwischenwahlen verliert (was bei einer schwächelnden US-Wirtschaft wahrscheinlicher ist). Der Iran weiß das und dürfte daher in nächster Zeit immer mehr Nadelstiche setzen. Das wiederum könnte den US-Präsidenten zu weiteren Angriffen gegen den Iran treiben - und damit die Energiepreise weiter nach oben ziehen..

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