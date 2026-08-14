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    Marktgeflüster

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    So verliert Trump die Wahl: Wirtschaft kühlt ab, auch wegen Iran!

    Stehen die USA kurz vor einer Rezession, die bislang nur durch die KI-Infrastruktur-Blase kaschiert wurde? Der Trend der letzten Daten zeigt jedenfalls klar nach unten.

    Die US-Wirtschaft kühlt auch wegen des Iran-Kriegs ab: Schwacher Konsum, schwache Arbeitsmarktdaten, fallendes Verbrauchervertrauen - so verliert Trump die Zwischenwahlen! Stehen die USA kurz vor einer Rezession, die bislang nur durch die KI-Infrastruktur-Blase kaschiert wurde? Der Trend der letzten Daten zeigt jedenfalls klar nach unten. Dabei eskalierten die Schulden der USA schon in guten Zeiten - was passiert erst in einer Rezession? In weniger als drei Monaten könnte Trump dann zu einer "lame duck" werden, wenn er die Zwischenwahlen verliert (was bei einer schwächelnden US-Wirtschaft wahrscheinlicher ist). Der Iran weiß das und dürfte daher in nächster Zeit immer mehr Nadelstiche setzen. Das wiederum könnte den US-Präsidenten zu weiteren Angriffen gegen den Iran treiben - und damit die Energiepreise weiter nach oben ziehen..

     

    Das Video "So verliert Trump die Wahl: Wirtschaft kühlt ab, auch wegen Iran!" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster So verliert Trump die Wahl: Wirtschaft kühlt ab, auch wegen Iran! Die US-Wirtschaft kühlt auch wegen des Iran-Kriegs ab: Schwacher Konsum, schwache Arbeitsmarktdaten, fallendes Verbrauchervertrauen - so verliert Trump die Zwischenwahlen!
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