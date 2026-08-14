Salesforce Aktie heute im Minus (170,28€) - 14.08.2026

Am heutigen Handelstag musste die Salesforce Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,90 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,21 %, geht es heute bei der Salesforce Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Salesforce ist ein führender Anbieter von Cloud-CRM-Software. Kernprodukte: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Tableau, Slack. Fokus: Kundenbeziehungsmanagement, Datenanalyse, Automatisierung. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, Oracle, Adobe, HubSpot. USPs: breite CRM-Plattform, starkes Ökosystem, AppExchange, hohe Integrations- und Skalierbarkeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Salesforce-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +22,87 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salesforce Aktie damit um +7,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,70 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Salesforce auf -23,08 %.

Während Salesforce deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,24 %.

Salesforce Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,16 % 1 Monat +17,70 % 3 Monate +22,87 % 1 Jahr -13,93 %

Informationen zur Salesforce Aktie

Stand: 14.08.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 819 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 139,41 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen heute ein geteiltes Bild: Während deutsche Indizes überwiegend zulegen, geraten die großen US-Märkte unter Druck und sorgen für deutliche Kursausschläge.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Bei Salesforce kommt wieder Bewegung rein. Die Aktie legte am Donnerstag um mehr als +4% zu und gehörte damit zu den stärkeren Softwarewerten. Der Auslöser war weniger eine neue Unternehmensmeldung, sondern eine frische Einschätzung von JPMorgan. Die Bank hält die Sorgen rund um KI für überzogen und sieht bei Salesforce wieder deutlich mehr Luft nach […] The post Salesforce-Aktie: Analyst sieht fast +30% Potenzial first appeared on sharedeals.de.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,41 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,52 %. Oracle notiert im Minus, mit -3,04 %. SAP verliert -0,29 %

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Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.