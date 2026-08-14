Börsen Update USA - 14.08. - US Tech 100 schwach -0,36 %

Der Dow Jones steht bei 53.718,20 PKT und verliert bisher -0,24 %.

Top-Werte: Walt Disney +1,28 %, Chevron Corporation +1,22 %, 3M +0,32 %, Verizon Communications +0,30 %, Unitedhealth Group +0,17 %

Flop-Werte: Salesforce -2,90 %, Amgen -1,64 %, Cisco Systems -1,58 %, Sherwin-Williams -1,40 %, The Home Depot -1,27 %

Der US Tech 100 steht bei 29.987,25 PKT und verliert bisher -0,36 %.

Top-Werte: Nebius Group Registered (A) +6,86 %, Copart +6,34 %, SanDisk Corporation +4,83 %, Advanced Micro Devices +3,77 %, Seagate Technology Holdings +3,70 %

Flop-Werte: Broadcom -7,72 %, KLA Corporation -4,49 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -4,30 %, Astera Labs -3,54 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -3,43 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.778,64 PKT und fällt um -0,26 %.

Top-Werte: Copart +6,34 %, SanDisk Corporation +4,83 %, Halliburton +3,85 %, Advanced Micro Devices +3,77 %, Seagate Technology Holdings +3,70 %

Flop-Werte: Broadcom -7,72 %, KLA Corporation -4,49 %, HP -4,08 %, CIENA -4,04 %, Arista Networks -3,83 %