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    DeFi Technologies: 7,8 Mio. USD Umsatz – Bilanz bleibt solide

    DeFi Technologies meldet ein durchwachsenes Quartal: sinkende Umsätze und Kosten, robuste Bilanz, wachsendes Handelsgeschäft und ehrgeizige Pläne für neue Produkte und Zukäufe.

    DeFi Technologies: 7,8 Mio. USD Umsatz – Bilanz bleibt solide
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • DeFi Technologies erzielte im zweiten Quartal 2026 einen Umsatz von 7,8 Mio. USD, gegenüber 13,1 Mio. USD im Vorjahresquartal, und verzeichnete einen operativen Verlust von 2,3 Mio. USD.
    • Die Gesamtbetriebskosten sanken auf 10,1 Mio. USD nach 14 Mio. USD im zweiten Quartal 2025, vor allem durch geringere aktienbasierte Vergütungen.
    • Das Unternehmen verfügte zum 30. Juni 2026 über eine solide Vermögensbasis von rund 135 Mio. USD, darunter 70,7 Mio. USD in Barmitteln und Stablecoins, 30 Mio. USD an digitalen Vermögenswerten, 19,1 Mio. USD in STRC/RWUSD sowie ein Venture-Portfolio von 15,1 Mio. USD.
    • Valour erzielte 3,0 Mio. USD aus Verwaltungsgebühren sowie Staking- und Kreditgeschäften; das durchschnittliche verwaltete Vermögen lag bei 471,5 Mio. USD, während die Nettozuflüsse 22,8 Mio. USD betrugen.
    • Stillman Digital steigerte die Handelserlöse auf 2,5 Mio. USD gegenüber 1,9 Mio. USD im Vorjahresquartal und bleibt laut Unternehmen auf Kurs für ein Rekordumsatzjahr.
    • DeFi Technologies investiert weiter in Wachstum, strategische Infrastruktur und neue institutionelle Produkte, darunter eine Hedgefonds-Strategie, Valour Custody und eine UCITS-Plattform; zudem werden größere Akquisitionen geprüft.



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