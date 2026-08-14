DeFi Technologies: 7,8 Mio. USD Umsatz – Bilanz bleibt solide
DeFi Technologies meldet ein durchwachsenes Quartal: sinkende Umsätze und Kosten, robuste Bilanz, wachsendes Handelsgeschäft und ehrgeizige Pläne für neue Produkte und Zukäufe.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- DeFi Technologies erzielte im zweiten Quartal 2026 einen Umsatz von 7,8 Mio. USD, gegenüber 13,1 Mio. USD im Vorjahresquartal, und verzeichnete einen operativen Verlust von 2,3 Mio. USD.
- Die Gesamtbetriebskosten sanken auf 10,1 Mio. USD nach 14 Mio. USD im zweiten Quartal 2025, vor allem durch geringere aktienbasierte Vergütungen.
- Das Unternehmen verfügte zum 30. Juni 2026 über eine solide Vermögensbasis von rund 135 Mio. USD, darunter 70,7 Mio. USD in Barmitteln und Stablecoins, 30 Mio. USD an digitalen Vermögenswerten, 19,1 Mio. USD in STRC/RWUSD sowie ein Venture-Portfolio von 15,1 Mio. USD.
- Valour erzielte 3,0 Mio. USD aus Verwaltungsgebühren sowie Staking- und Kreditgeschäften; das durchschnittliche verwaltete Vermögen lag bei 471,5 Mio. USD, während die Nettozuflüsse 22,8 Mio. USD betrugen.
- Stillman Digital steigerte die Handelserlöse auf 2,5 Mio. USD gegenüber 1,9 Mio. USD im Vorjahresquartal und bleibt laut Unternehmen auf Kurs für ein Rekordumsatzjahr.
- DeFi Technologies investiert weiter in Wachstum, strategische Infrastruktur und neue institutionelle Produkte, darunter eine Hedgefonds-Strategie, Valour Custody und eine UCITS-Plattform; zudem werden größere Akquisitionen geprüft.
Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.