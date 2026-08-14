Aktien New York
Etwas schwächer - Wirtschaftsdaten versus Zinshoffnung
- US-Anleger werden am Aktienmarkt skeptischer
- Schwache US-Daten belasten Nasdaq, Dow und S&P 500
- Applied Materials verlieren trotz guter Zahlen deutlich
NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt sind die Anleger am Freitag etwas skeptischer geworden. Dies betraf auch den Technologiesektor, der sich an den beiden Vortagen besser entwickelt hatte als Standardwerte. Schwache Wirtschaftsdaten standen vor dem Wochenende ebenso im Blick wie Quartalszahlen von Applied Materials .
Der Tech-Index Nasdaq 100 sank gut zwei Stunden vor dem Börsenschluss um 0,39 Prozent auf 29.968 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,24 Prozent auf 53.710 Punkte. Für den am Vortag auf ein Rekordhoch gekletterten marktbreiten S&P 500 ging es um 0,27 Prozent auf 7.778 Zähler nach unten.
Konjunkturdaten fielen schwächer aus als erwartet. Die Umsätze im US-Einzelhandel gingen im Juli zurück, während Volkswirte mit einem leichten Anstieg gerechnet hatten. Zudem trübte sich die Stimmung der Verbraucher in den USA im August stärker als erwartet ein, wie das Konsumklima der Universität Michigan ergab. Die Daten gaben zwar Hoffnung auf kurzfristig stabile US-Leitzinsen, andererseits aber Anlass zur Sorge um eine Abkühlung der Wirtschaft.
Im Techsektor standen Applied Materials < US0382221051> unter Druck. Umsatz und Gewinn des Halbleiterindustrie-Ausrüsters hatten im abgelaufenen Quartal über den Erwartungen gelegen. Auch der Ausblick übertraf den Konsens. Die Aktien, die sich im laufenden Jahr bereits mehr als verdoppelt hatten, verloren 5,7 Prozent. Die hohe Bewertung sorge für eine entsprechend große Erwartungshürde und löse Gewinnmitnahmen aus, hieß es zur Begründung aus dem Handel.
Für die Papiere von Reddit ging es um 11 Prozent aufwärts. Die Anteile des Social-Media-Unternehmens sollen laut einer Pressemitteilung am 18. August in den S&P-500-Index aufgenommen werden.
Die Titel von Sandisk legten nach starkem Vortag um weitere 6,4 Prozent zu. Die US-Bank JPMorgan nahm die längere Zeit nicht bewerteten Aktien des Flash-Speicher-Spezialisten mit der Einstufung "Overweight" wieder auf. Sandisk sei in vielerlei Hinsicht herausragend positioniert, um die hohe Nachfrage nach NAND-Speicher im Zuge des KI-Booms zu bedienen, betonte Analyst Harlan Sur.
Eton Pharmaceuticals schnellten um 42 Prozent noch, nachdem Pharmakonzern mit Umsatz und Gewinn für das zweite Quartal die Erwartungen übertroffen und den Jahresausblick angehoben hatte.
Die zunächst sehr hohen Verluste auf zuletzt noch knapp 5 Prozent eindämmen konnten die Papiere von York Space . Das Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen meldete für das zweite Quartal unerwartet schwache Umsatz- und Ergebniskennziffern. Zudem wurde das Umsatzziel für das Gesamtjahr gesenkt./ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Applied Materials Aktie
Die Applied Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,05 % und einem Kurs von 437 auf Tradegate (14. August 2026, 20:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Applied Materials Aktie um -6,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Applied Materials bezifferte sich zuletzt auf 347,71 Mrd..
Applied Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.
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@El_Matador stimmt, wir hatten uns schon ab und an darüber ausgetauscht...😎
Wir hatten uns parallel schon ueber die Covered Call ETF's ausgetauscht. Ich habe mir jetzt das Video angesehen und die Produktbeschreibungen der ETF's von iShares und J.P. Morgan gelesen. Der Dividendensammler ist ueberwiegend ein Optionspraemiensammler. Das haette er staerker betonen sollen. Dividenden werden bei ihm und auch bei den Anbietern der Covered Call ETF's hochgehaengt, der Derivateteil wird nur schwach erlaeutert obwohl er fuer den ganz ueberwiegenden Teil der Ausschuettungen steht. Bei wenig initiierten Anlegern koennte das falsch verstanden werden.
@ungierig