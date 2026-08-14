🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York

    333 Aufrufe 333 0 Kommentare 0 Kommentare

    Etwas schwächer - Wirtschaftsdaten versus Zinshoffnung

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Anleger werden am Aktienmarkt skeptischer
    • Schwache US-Daten belasten Nasdaq, Dow und S&P 500
    • Applied Materials verlieren trotz guter Zahlen deutlich
    Aktien New York - Etwas schwächer - Wirtschaftsdaten versus Zinshoffnung
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt sind die Anleger am Freitag etwas skeptischer geworden. Dies betraf auch den Technologiesektor, der sich an den beiden Vortagen besser entwickelt hatte als Standardwerte. Schwache Wirtschaftsdaten standen vor dem Wochenende ebenso im Blick wie Quartalszahlen von Applied Materials .

    Der Tech-Index Nasdaq 100 sank gut zwei Stunden vor dem Börsenschluss um 0,39 Prozent auf 29.968 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,24 Prozent auf 53.710 Punkte. Für den am Vortag auf ein Rekordhoch gekletterten marktbreiten S&P 500 ging es um 0,27 Prozent auf 7.778 Zähler nach unten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    58.379,27€
    Basispreis
    39,79
    Ask
    × 8,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    46.225,66€
    Basispreis
    65,48
    Ask
    × 8,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Konjunkturdaten fielen schwächer aus als erwartet. Die Umsätze im US-Einzelhandel gingen im Juli zurück, während Volkswirte mit einem leichten Anstieg gerechnet hatten. Zudem trübte sich die Stimmung der Verbraucher in den USA im August stärker als erwartet ein, wie das Konsumklima der Universität Michigan ergab. Die Daten gaben zwar Hoffnung auf kurzfristig stabile US-Leitzinsen, andererseits aber Anlass zur Sorge um eine Abkühlung der Wirtschaft.

    Im Techsektor standen Applied Materials < US0382221051> unter Druck. Umsatz und Gewinn des Halbleiterindustrie-Ausrüsters hatten im abgelaufenen Quartal über den Erwartungen gelegen. Auch der Ausblick übertraf den Konsens. Die Aktien, die sich im laufenden Jahr bereits mehr als verdoppelt hatten, verloren 5,7 Prozent. Die hohe Bewertung sorge für eine entsprechend große Erwartungshürde und löse Gewinnmitnahmen aus, hieß es zur Begründung aus dem Handel.

    Für die Papiere von Reddit ging es um 11 Prozent aufwärts. Die Anteile des Social-Media-Unternehmens sollen laut einer Pressemitteilung am 18. August in den S&P-500-Index aufgenommen werden.

    Die Titel von Sandisk legten nach starkem Vortag um weitere 6,4 Prozent zu. Die US-Bank JPMorgan nahm die längere Zeit nicht bewerteten Aktien des Flash-Speicher-Spezialisten mit der Einstufung "Overweight" wieder auf. Sandisk sei in vielerlei Hinsicht herausragend positioniert, um die hohe Nachfrage nach NAND-Speicher im Zuge des KI-Booms zu bedienen, betonte Analyst Harlan Sur.

    Eton Pharmaceuticals schnellten um 42 Prozent noch, nachdem Pharmakonzern mit Umsatz und Gewinn für das zweite Quartal die Erwartungen übertroffen und den Jahresausblick angehoben hatte.

    Die zunächst sehr hohen Verluste auf zuletzt noch knapp 5 Prozent eindämmen konnten die Papiere von York Space . Das Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen meldete für das zweite Quartal unerwartet schwache Umsatz- und Ergebniskennziffern. Zudem wurde das Umsatzziel für das Gesamtjahr gesenkt./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Applied Materials Aktie

    Die Applied Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,05 % und einem Kurs von 437 auf Tradegate (14. August 2026, 20:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Applied Materials Aktie um -6,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Applied Materials bezifferte sich zuletzt auf 347,71 Mrd..

    Applied Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Etwas schwächer - Wirtschaftsdaten versus Zinshoffnung Am US-Aktienmarkt sind die Anleger am Freitag etwas skeptischer geworden. Dies betraf auch den Technologiesektor, der sich an den beiden Vortagen besser entwickelt hatte als Standardwerte. Schwache Wirtschaftsdaten standen vor dem Wochenende ebenso …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     