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    Besonders beachtet!

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    Salzgitter Aktie fällt auf 50,38€ - 14.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Salzgitter Aktie bisher Verluste von -3,21 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Salzgitter Aktie.

    Besonders beachtet! - Salzgitter Aktie fällt auf 50,38€ - 14.08.2026
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

    Salzgitter Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 14.08.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Salzgitter Aktie. Mit einer Performance von -3,21 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,36 %, geht es heute bei der Salzgitter Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Salzgitter Aktionäre einen Verlust von -6,76 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,89 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,31 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Salzgitter eine positive Entwicklung von +28,49 % erlebt.

    Während Salzgitter deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,27 %. Damit gehört Salzgitter heute zu den auffälligeren Werten.

    Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,89 %
    1 Monat +2,31 %
    3 Monate -6,76 %
    1 Jahr +127,19 %
    Stand: 14.08.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Salzgitter Aktie

    Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,01 Mrd.EUR € wert.

    DAX im Plus, Wall Street schwächelt: Rheinmetall und Nemetschek glänzen


    Die Börsen zeigen heute ein geteiltes Bild: Während deutsche Indizes überwiegend zulegen, geraten die großen US-Märkte unter Druck und sorgen für deutliche Kursausschläge.

    Reiche zerstört Geschäftsmodelle der Zukunft


    Die Grünen werfen Wirtschaftsministerin Katherina Reiche vor, Unternehmen beim Klimaschutz aktiv auszubremsen. "Sie zerstört Geschäftsmodelle der Zukunft", sagte Fraktionsvize Andreas Audretsch der Deutschen Presse-Agentur. "Katherina Reiche fällt …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Salzgitter

    Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,14 %. ThyssenKrupp notiert im Plus, mit +3,21 %. voestalpine notiert im Minus, mit -3,20 %. ArcelorMittal legt um +0,50 % zu

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    Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salzgitter

    -3,75 %
    -3,99 %
    -2,36 %
    -7,00 %
    +126,99 %
    +88,36 %
    +52,35 %
    +86,59 %
    +8.250,00 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200
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