RBC stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Börse von 240 auf 252 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Ben Bathurst passte am Freitag seine Schätzungen an die Zahlen des Börsenbetreibers für das zweite Quartal an und erhöhte seine Annahmen für Umsatz und Gewinn von 2026 bis 2028. Er berücksichtigt dabei auch die neuesten verfügbaren Volumendaten./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 12:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 12:50 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 272,6EUR auf Tradegate (14. August 2026, 20:52 Uhr) gehandelt.





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