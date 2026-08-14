Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 14.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +6,16 %
Performance 1M: +6,31 %
Tagesperformance: +5,82 %
Performance 1M: +30,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -5,11 %
Performance 1M: +2,74 %
Tagesperformance: +4,46 %
Performance 1M: -11,30 %
Tagesperformance: -4,37 %
Performance 1M: +19,22 %
Tagesperformance: -4,24 %
Performance 1M: +18,50 %
Tagesperformance: +4,13 %
Performance 1M: -11,71 %
Tagesperformance: -3,65 %
Performance 1M: +45,12 %
Tagesperformance: -3,54 %
Performance 1M: +1,69 %
Tagesperformance: -3,32 %
Performance 1M: -9,25 %
Tagesperformance: -3,24 %
Performance 1M: +12,26 %
Tagesperformance: -3,05 %
Performance 1M: +25,74 %
Tagesperformance: -2,97 %
Performance 1M: +23,62 %
Tagesperformance: -2,89 %
Performance 1M: -8,15 %
Tagesperformance: -2,83 %
Performance 1M: -13,40 %
Tagesperformance: -2,79 %
Performance 1M: +25,25 %
Tagesperformance: -2,73 %
Performance 1M: +37,25 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,71 %
Performance 1M: +11,91 %
Tagesperformance: -2,67 %
Performance 1M: -0,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,61 %
Performance 1M: -0,82 %
Tagesperformance: -2,60 %
Performance 1M: +1,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,50 %
Performance 1M: +12,93 %
Tagesperformance: -2,48 %
Performance 1M: +5,53 %
Tagesperformance: -2,26 %
Performance 1M: +1,45 %
Tagesperformance: -2,10 %
Performance 1M: +15,60 %