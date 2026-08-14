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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 14.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 14.08.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Short
    31.338,78€
    Basispreis
    11,74
    Ask
    × 13,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    27.267,14€
    Basispreis
    23,94
    Ask
    × 13,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Broadcom
    ISIN: US11135F1012
    WKN: A2JG9Z
    Die Broadcom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,07 %.

    Copart
    Tagesperformance: +6,16 %
    Platz 2
    Performance 1M: +6,31 %
    Chart Copart
    ISIN: US2172041061
    WKN: 893807
    Die Copart Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,16 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: +5,82 %
    Platz 3
    Performance 1M: +30,34 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,82 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nebius’ starkes Q2 mit deutlich verbesserter Profitabilität, rund 3 Mrd. USD ARR, steigenden Preisen, verkürzten Amortisationszeiten und hohen Vorauszahlungen. Optimisten erwarten durch neue Rechenzentrumskapazitäten, 5 GW vertraglich gesicherte Leistung und weitere Großaufträge starkes Umsatzwachstum sowie höhere Kursziele. Dem stehen hohe Bewertung, Finanzierungs- und Abschreibungsrisiken sowie die ausgeweiteten Short-Positionen von Michael Burry gegenüber. Die Aktie bleibt volatil.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    Tagesperformance: -5,11 %
    Platz 4
    Performance 1M: +2,74 %
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,11 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: +4,46 %
    Platz 5
    Performance 1M: -11,30 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,46 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: -4,37 %
    Platz 6
    Performance 1M: +19,22 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,37 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -4,24 %
    Platz 7
    Performance 1M: +18,50 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,24 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +4,13 %
    Platz 8
    Performance 1M: -11,71 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,13 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: -3,65 %
    Platz 9
    Performance 1M: +45,12 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,65 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: -3,54 %
    Platz 10
    Performance 1M: +1,69 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,54 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: -3,32 %
    Platz 11
    Performance 1M: -9,25 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,32 %.

    Paychex
    Tagesperformance: -3,24 %
    Platz 12
    Performance 1M: +12,26 %
    Chart Paychex
    ISIN: US7043261079
    WKN: 868284
    Die Paychex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,24 %.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: -3,05 %
    Platz 13
    Performance 1M: +25,74 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,05 %.

    Intuit
    Tagesperformance: -2,97 %
    Platz 14
    Performance 1M: +23,62 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,97 %.

    Old Dominion Freight Line
    Tagesperformance: -2,89 %
    Platz 15
    Performance 1M: -8,15 %
    Chart Old Dominion Freight Line
    ISIN: US6795801009
    WKN: 923655
    Die Old Dominion Freight Line Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,89 %.

    Astera Labs
    Tagesperformance: -2,83 %
    Platz 16
    Performance 1M: -13,40 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,83 %.

    Shopify
    Tagesperformance: -2,79 %
    Platz 17
    Performance 1M: +25,25 %
    Chart Shopify
    ISIN: CA82509L1076
    WKN: A14TJP
    Die Shopify Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,79 %.

    Palantir
    Tagesperformance: -2,73 %
    Platz 18
    Performance 1M: +37,25 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,73 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um optimistische Kursziele für Palantir bis 180 Euro und die Erwartung weiterer Kursgewinne. Zudem wird auf die mögliche Bedeutung steigender Nebius-Kurse für die Short-Position von Michael Burry verwiesen. Als fundamentaler Risikofaktor gilt die starke Abhängigkeit vom Unternehmensgründer Alex Karp.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +2,71 %
    Platz 19
    Performance 1M: +11,91 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,71 %.

    Intel
    Tagesperformance: -2,67 %
    Platz 20
    Performance 1M: -0,15 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,67 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Intels auf bis zu 20 Mrd. US-Dollar ausgeweitete Kapitalerhöhung. Geplant sind rund 210,5 Mio. neue Aktien zu etwa 95 US-Dollar, eventuell ergänzt um eine Mehrzuteilung. Diskutiert werden die erwartete Verwässerung von etwa 3–5 % und der Kursrückgang nach Bekanntgabe. Da kein Bezugsrecht besteht, können Privatanleger meist erst nach Abschluss regulär über die Börse kaufen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.

    IDEXX Laboratories
    Tagesperformance: -2,61 %
    Platz 21
    Performance 1M: -0,82 %
    Chart IDEXX Laboratories
    ISIN: US45168D1046
    WKN: 888210
    Die IDEXX Laboratories Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,61 %.

    SpaceX
    Tagesperformance: -2,60 %
    Platz 22
    Performance 1M: +1,02 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,60 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob SpaceX langfristig stark steigende Kurse rechtfertigt. Befürworter sehen Wachstum durch die Skalierung von Starlink, unter anderem in Luftfahrt, Schifffahrt und Telekommunikation, sowie durch ein künftig bedeutendes KI-Geschäft. Kritiker halten die Bewertung bereits für überzogen, verweisen auf geringe Umsätze einzelner Kooperationen, starke Konkurrenz und fehlende belastbare Fundamentaldaten. Diskutiert wird daher auch eine mögliche Blasenbildung und hohe Volatilität.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SpaceX eingestellt.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +2,50 %
    Platz 23
    Performance 1M: +12,93 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,50 %.

    Vertex Pharmaceuticals
    Tagesperformance: -2,48 %
    Platz 24
    Performance 1M: +5,53 %
    Chart Vertex Pharmaceuticals
    ISIN: US92532F1003
    WKN: 882807
    Die Vertex Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,48 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: -2,26 %
    Platz 25
    Performance 1M: +1,45 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,26 %.

    Adobe
    Tagesperformance: -2,10 %
    Platz 26
    Performance 1M: +15,60 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,10 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 14.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 14.08.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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