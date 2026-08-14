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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 14.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 14.08.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.08.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Blatt
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    6.851,56€
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    8,08
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    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Broadcom
    ISIN: US11135F1012
    WKN: A2JG9Z
    Die Broadcom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,07 %.

    Copart
    Tagesperformance: +6,24 %
    Platz 2
    Performance 1M: +6,31 %
    Chart Copart
    ISIN: US2172041061
    WKN: 893807
    Die Copart Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,24 %.

    Oracle
    Tagesperformance: -4,91 %
    Platz 3
    Performance 1M: +16,38 %
    Chart Oracle
    ISIN: US68389X1054
    WKN: 871460
    Die Oracle Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,91 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Oracle (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Oracles starke AI- und Cloud-Perspektiven, den stark gestiegenen Auftragsbestand von 638 Mrd. US-Dollar sowie eine mögliche Erholung nach dem jüngsten Rücksetzer. Kursziele bis 200 US-Dollar werden trotz Bewertungsbedenken für möglich gehalten. Als größtes Risiko gelten die hohe Neuverschuldung, der negative Free Cashflow infolge massiver Investitionen und steigende CDS-Aufschläge; dem stehen langfristige Verträge und Oracles wichtige Datenbankposition im Regierungs- und Militärbereich gegenüber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Oracle eingestellt.

    HP
    Tagesperformance: -4,52 %
    Platz 4
    Performance 1M: +24,72 %
    Chart HP
    ISIN: US40434L1052
    WKN: A142VP
    Die HP Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,52 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: +4,46 %
    Platz 5
    Performance 1M: -11,30 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,46 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -4,40 %
    Platz 6
    Performance 1M: +18,50 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,40 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: -4,27 %
    Platz 7
    Performance 1M: +19,22 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,27 %.

    Halliburton
    Tagesperformance: +4,24 %
    Platz 8
    Performance 1M: -8,17 %
    Chart Halliburton
    ISIN: US4062161017
    WKN: 853986
    Die Halliburton Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,24 %.

    NRG Energy
    Tagesperformance: +4,17 %
    Platz 9
    Performance 1M: -14,99 %
    Chart NRG Energy
    ISIN: US6293775085
    WKN: A0BLR4
    Die NRG Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,17 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +4,15 %
    Platz 10
    Performance 1M: -11,71 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,15 %.

    Fox Registered (A)
    Tagesperformance: +4,11 %
    Platz 11
    Performance 1M: +21,71 %
    Chart Fox Registered (A)
    ISIN: US35137L1052
    WKN: A2PF3K
    Die Fox Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,11 %.

    Robinhood Markets Registered (A)
    Tagesperformance: -4,09 %
    Platz 12
    Performance 1M: -10,91 %
    Chart Robinhood Markets Registered (A)
    ISIN: US7707001027
    WKN: A3CVQC
    Die Robinhood Markets Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,09 %.

    CIENA
    Tagesperformance: -4,02 %
    Platz 13
    Performance 1M: -1,85 %
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,02 %.

    Arista Networks
    Tagesperformance: -3,96 %
    Platz 14
    Performance 1M: +11,04 %
    Chart Arista Networks
    ISIN: US0404132054
    WKN: A40V33
    Die Arista Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,96 %.

    Fox Registered (B)
    Tagesperformance: +3,94 %
    Platz 15
    Performance 1M: +19,61 %
    Chart Fox Registered (B)
    ISIN: US35137L2043
    WKN: A2PF3T
    Die Fox Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,94 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: -3,68 %
    Platz 16
    Performance 1M: +45,12 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,68 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: -3,49 %
    Platz 17
    Performance 1M: +1,69 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,49 %.

    Corning
    Tagesperformance: +3,43 %
    Platz 18
    Performance 1M: -14,67 %
    Chart Corning
    ISIN: US2193501051
    WKN: 850808
    Die Corning Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,43 %.

    The Trade Desk Registered (A)
    Tagesperformance: -3,42 %
    Platz 19
    Performance 1M: -27,51 %
    Chart The Trade Desk Registered (A)
    ISIN: US88339J1051
    WKN: A2ARCV
    Die The Trade Desk Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,42 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Trade Desk Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursverfall der Trade-Desk-Aktie, die teils als technisch am Boden und mit Kursziel über 30 US-Dollar gesehen wird, während andere einen weiteren Absturz befürchten. Diskutiert werden Nachkäufe und eine langfristige Turnaround-Wette. Als Argumente gelten ein KGV von etwa 16, ein moderates erwartetes KGV/KUV von rund 2,3 sowie weiteres, wenn auch verlangsamtes Wachstum. Die gesenkten Prognosen und mögliche positive Impulse im dritten Quartal bleiben zentrale Unsicherheiten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber The Trade Desk Registered (A) eingestellt.

    Blackstone
    Tagesperformance: -3,41 %
    Platz 20
    Performance 1M: +21,22 %
    Chart Blackstone
    ISIN: US09260D1072
    WKN: A2PM4W
    Die Blackstone Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,41 %.

    Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    Tagesperformance: +3,40 %
    Platz 21
    Performance 1M: +6,05 %
    Chart Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    ISIN: US69932A2042
    WKN: A412AL
    Die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,40 %.

    Ares Management Registered (A)
    Tagesperformance: -3,35 %
    Platz 22
    Performance 1M: +21,95 %
    Chart Ares Management Registered (A)
    ISIN: US03990B1017
    WKN: A2N87U
    Die Ares Management Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,35 %.

    Albemarle
    Tagesperformance: +3,34 %
    Platz 23
    Performance 1M: +7,31 %
    Chart Albemarle
    ISIN: US0126531013
    WKN: 890167
    Die Albemarle Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,34 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: -3,33 %
    Platz 24
    Performance 1M: -9,25 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,33 %.

    GoDaddy Registered (A)
    Tagesperformance: -3,29 %
    Platz 25
    Performance 1M: +9,08 %
    Chart GoDaddy Registered (A)
    ISIN: US3802371076
    WKN: A14QAF
    Die GoDaddy Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,29 %.

    Paychex
    Tagesperformance: -3,26 %
    Platz 26
    Performance 1M: +12,26 %
    Chart Paychex
    ISIN: US7043261079
    WKN: 868284
    Die Paychex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,26 %.

    Ford Motor
    Tagesperformance: +3,24 %
    Platz 27
    Performance 1M: -0,74 %
    Chart Ford Motor
    ISIN: US3453708600
    WKN: 502391
    Die Ford Motor Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,24 %.

    Targa Resources
    Tagesperformance: +3,20 %
    Platz 28
    Performance 1M: -5,78 %
    Chart Targa Resources
    ISIN: US87612G1013
    WKN: A1C9E3
    Die Targa Resources Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,20 %.

    Chipotle Mexican Grill
    Tagesperformance: +3,18 %
    Platz 29
    Performance 1M: -11,54 %
    Chart Chipotle Mexican Grill
    ISIN: US1696561059
    WKN: A0ESP5
    Die Chipotle Mexican Grill Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,18 %.

    Salesforce
    Tagesperformance: -3,14 %
    Platz 30
    Performance 1M: +17,70 %
    Chart Salesforce
    ISIN: US79466L3024
    WKN: A0B87V
    Die Salesforce Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,14 %.

    Gen Digital
    Tagesperformance: -3,13 %
    Platz 31
    Performance 1M: +11,35 %
    Chart Gen Digital
    ISIN: US6687711084
    WKN: A2PUXE
    Die Gen Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,13 %.

    Coinbase
    Tagesperformance: -3,05 %
    Platz 32
    Performance 1M: -4,29 %
    Chart Coinbase
    ISIN: US19260Q1076
    WKN: A2QP7J
    Die Coinbase Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,05 %.

    Eli Lilly
    Tagesperformance: -3,00 %
    Platz 33
    Performance 1M: +0,91 %
    Chart Eli Lilly
    ISIN: US5324571083
    WKN: 858560
    Die Eli Lilly Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,00 %.

    Texas Pacific Land
    Tagesperformance: +2,84 %
    Platz 34
    Performance 1M: -16,17 %
    Chart Texas Pacific Land
    ISIN: US88262P1021
    WKN: A2QL4H
    Die Texas Pacific Land Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,84 %.

    Super Micro Computer
    Tagesperformance: +2,82 %
    Platz 35
    Performance 1M: +43,98 %
    Chart Super Micro Computer
    ISIN: US86800U3023
    WKN: A40MRM
    Die Super Micro Computer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,82 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg von SMCI und Gewinnmitnahmen nach einem möglichen Doppel-Top bzw. dem Widerstand bei 35–36 Euro. Fundamental werden die Q4-Zahlen, höhere Margen, 1,70 Dollar EPS, über 60 Mrd. Dollar Aufträge und die FY27-Umsatzprognose positiv bewertet. Risiken bleiben Cashflow, Verwässerung und unsichere Margen. Genannte Kursziele reichen von 55–60 bis 80–100 Dollar.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Super Micro Computer eingestellt.

    Equinix
    Tagesperformance: +2,79 %
    Platz 36
    Performance 1M: +1,61 %
    Chart Equinix
    ISIN: US29444U7000
    WKN: A14M21
    Die Equinix Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,79 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +2,71 %
    Platz 37
    Performance 1M: +11,91 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,71 %.

    United Rentals
    Tagesperformance: +2,56 %
    Platz 38
    Performance 1M: +1,97 %
    Chart United Rentals
    ISIN: US9113631090
    WKN: 911443
    Die United Rentals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,56 %.

    SOLVENTUM
    Tagesperformance: +2,53 %
    Platz 39
    Performance 1M: +10,29 %
    Chart SOLVENTUM
    ISIN: US83444M1018
    WKN: A407ZE
    Die SOLVENTUM Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,53 %.

    SLB
    Tagesperformance: +2,50 %
    Platz 40
    Performance 1M: +8,63 %
    Chart SLB
    ISIN: AN8068571086
    WKN: 853390
    Die SLB Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,50 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 14.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 14.08.2026 im S&P 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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