Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 14.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.08.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +6,24 %
Performance 1M: +6,31 %
Tagesperformance: -4,91 %
Performance 1M: +16,38 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Oracle (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,52 %
Performance 1M: +24,72 %
Tagesperformance: +4,46 %
Performance 1M: -11,30 %
Tagesperformance: -4,40 %
Performance 1M: +18,50 %
Tagesperformance: -4,27 %
Performance 1M: +19,22 %
Tagesperformance: +4,24 %
Performance 1M: -8,17 %
Tagesperformance: +4,17 %
Performance 1M: -14,99 %
Tagesperformance: +4,15 %
Performance 1M: -11,71 %
Tagesperformance: +4,11 %
Performance 1M: +21,71 %
Tagesperformance: -4,09 %
Performance 1M: -10,91 %
Tagesperformance: -4,02 %
Performance 1M: -1,85 %
Tagesperformance: -3,96 %
Performance 1M: +11,04 %
Tagesperformance: +3,94 %
Performance 1M: +19,61 %
Tagesperformance: -3,68 %
Performance 1M: +45,12 %
Tagesperformance: -3,49 %
Performance 1M: +1,69 %
Tagesperformance: +3,43 %
Performance 1M: -14,67 %
Tagesperformance: -3,42 %
Performance 1M: -27,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Trade Desk Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,41 %
Performance 1M: +21,22 %
Tagesperformance: +3,40 %
Performance 1M: +6,05 %
Tagesperformance: -3,35 %
Performance 1M: +21,95 %
Tagesperformance: +3,34 %
Performance 1M: +7,31 %
Tagesperformance: -3,33 %
Performance 1M: -9,25 %
Tagesperformance: -3,29 %
Performance 1M: +9,08 %
Tagesperformance: -3,26 %
Performance 1M: +12,26 %
Tagesperformance: +3,24 %
Performance 1M: -0,74 %
Tagesperformance: +3,20 %
Performance 1M: -5,78 %
Tagesperformance: +3,18 %
Performance 1M: -11,54 %
Tagesperformance: -3,14 %
Performance 1M: +17,70 %
Tagesperformance: -3,13 %
Performance 1M: +11,35 %
Tagesperformance: -3,05 %
Performance 1M: -4,29 %
Tagesperformance: -3,00 %
Performance 1M: +0,91 %
Tagesperformance: +2,84 %
Performance 1M: -16,17 %
Tagesperformance: +2,82 %
Performance 1M: +43,98 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,79 %
Performance 1M: +1,61 %
Tagesperformance: +2,71 %
Performance 1M: +11,91 %
Tagesperformance: +2,56 %
Performance 1M: +1,97 %
Tagesperformance: +2,53 %
Performance 1M: +10,29 %
Tagesperformance: +2,50 %
Performance 1M: +8,63 %