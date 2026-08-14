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    Besonders beachtet!

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    Walt Disney Aktie steigt um +1,91 % - 14.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Walt Disney Aktie bisher um +1,91 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Walt Disney Aktie.

    Besonders beachtet! - Walt Disney Aktie steigt um +1,91 % - 14.08.2026
    Foto: chrisdorney - stock.adobe.com

    Walt Disney ist ein globaler Unterhaltungs- und Medienkonzern mit Fokus auf Content, Experiences und Streaming. Hauptprodukte: Filme/Serien (Disney, Pixar, Marvel, Star Wars), TV-Sender, Disney+, Freizeitparks, Merchandising. Starke Markenmacht und IP-Portfolio, weltweit führend bei Familienunterhaltung. Wichtige Konkurrenten: Netflix, Warner Bros. Discovery, Comcast/NBCU, Paramount. USP: ikonische Marken, vertikale Verwertungskette, Themenparks als Erlebnisanker.

    Walt Disney aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 14.08.2026

    Die Walt Disney Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,91 % auf 92,47. Damit gewinnt die Aktie +1,74  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,32 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Walt Disney Aktie. Nach einem Plus von +1,32 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 92,47, mit einem Plus von +1,91 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Walt Disney investiert war, konnte einen Gewinn von +3,42 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Walt Disney Aktie damit um +2,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,92 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Walt Disney einen Rückgang von -6,56 %.

    Während Walt Disney heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,23 %.

    Walt Disney Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,21 %
    1 Monat +9,92 %
    3 Monate +3,42 %
    1 Jahr -8,88 %
    Stand: 14.08.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur Walt Disney Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Walt Disney Aktien. Damit ist das Unternehmen 159,87 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 14.08. - US Tech 100 schwach -0,36 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    DAX im Plus, Wall Street schwächelt: Rheinmetall und Nemetschek glänzen


    Die Börsen zeigen heute ein geteiltes Bild: Während deutsche Indizes überwiegend zulegen, geraten die großen US-Märkte unter Druck und sorgen für deutliche Kursausschläge.

    US-Tourismus bricht weg – Milliardenloch statt Rekordjahr


    Die USA wollten 2026 einen neuen Tourismusrekord feiern. Heute werden fast 15 Millionen Besucher weniger erwartet – und die Milliardenverluste für die Branche wachsen.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Netflix und Co.

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,27 %. Netflix notiert im Minus, mit -0,36 %. Comcast (A) notiert im Minus, mit -0,37 %.

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    Ob die Walt Disney Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Walt Disney Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Walt Disney

    +1,66 %
    +2,21 %
    +9,92 %
    +3,42 %
    -8,88 %
    +11,91 %
    -40,71 %
    +5,05 %
    +1.049,41 %
    ISIN:US2546871060WKN:855686
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