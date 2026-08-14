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    Aktien New York Schluss

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    Etwas schwächer - Wirtschaftssorgen im Vordergrund

    Für Sie zusammengefasst
    • Schwächere US-Daten belasten die Anlegerstimmung
    • Nasdaq 100 verliert 0,13 Prozent im Handel
    • Einzelhandel und Verbraucherstimmung enttäuschen
    Aktien New York Schluss - Etwas schwächer - Wirtschaftssorgen im Vordergrund
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben am Freitag schwächere Wirtschaftsdaten die Anleger etwas skeptischer gestimmt. Die wichtigsten Indizes schlossen im Minus.

    Der Tech-Index Nasdaq 100 sank um 0,13 Prozent auf 30.046,14 Punkte. Auf Wochensicht steht ein Plus von 1,1 Prozent zu Buche. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Freitag 0,20 Prozent auf 53.732,41 Punkte. Daraus resultiert eine Wochenbilanz von minus 0,6 Prozent. Für den am Vortag auf ein Rekordhoch gekletterten marktbreiten S&P 500 ging es mit einem Abschlag von 0,17 Prozent auf 7.785,76 Zähler ins Wochenende, sodass sich auf die Woche gesehen ein Plus von 0,4 Prozent ergibt.

    Die Umsätze im US-Einzelhandel waren im Juli zurückgegangen, während Volkswirte mit einem leichten Anstieg gerechnet hatten. Zudem hatte sich die Stimmung der Verbraucher in den USA im August stärker als erwartet eingetrübt, wie das Konsumklima der Universität Michigan ergab. Die Daten gaben zwar Hoffnung auf kurzfristig stabile US-Leitzinsen, andererseits aber Anlass zur Sorge um eine Abkühlung der Wirtschaft./ajx/he






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