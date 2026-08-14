ROUNDUP/Aktien New York Schluss
Schwächer - Wirtschaftssorgen im Vordergrund
- Schwächere US-Daten schüren Sorgen um die Wirtschaft
- Nasdaq und Dow schließen mit leichten Verlusten
- Reddit-Aktien steigen nach S&P-500-Aufnahme deutlich
NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben am Freitag schwächere Wirtschaftsdaten die Anleger etwas skeptischer gestimmt. Die wichtigsten Indizes schlossen im Minus.
Der Tech-Index Nasdaq 100 sank um 0,13 Prozent auf 30.046,14 Punkte. Auf Wochensicht steht ein Plus von 1,1 Prozent zu Buche. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Freitag 0,20 Prozent auf 53.732,41 Punkte. Daraus resultiert eine Wochenbilanz von minus 0,6 Prozent. Für den am Vortag auf ein Rekordhoch gekletterten marktbreiten S&P 500 ging es mit einem Abschlag von 0,17 Prozent auf 7.785,76 Zähler ins Wochenende, sodass sich auf die Woche gesehen ein Plus von 0,4 Prozent ergibt.
Die Umsätze im US-Einzelhandel waren im Juli zurückgegangen, während Volkswirte mit einem leichten Anstieg gerechnet hatten. Zudem hatte sich die Stimmung der Verbraucher in den USA im August stärker als erwartet eingetrübt, wie das Konsumklima der Universität Michigan ergab. Die Daten gaben zwar Hoffnung auf kurzfristig stabile US-Leitzinsen, andererseits aber Anlass zur Sorge um eine Abkühlung der Wirtschaft.
Im Techsektor standen Applied Materials < US0382221051> unter Druck. Umsatz und Gewinn des Halbleiterindustrie-Ausrüsters hatten im abgelaufenen Quartal über den Erwartungen gelegen. Auch der Ausblick übertraf den Konsens. Die Aktien, die sich im laufenden Jahr bereits mehr als verdoppelt hatten, verloren 5,1 Prozent. Die hohe Bewertung sorge für eine entsprechend große Erwartungshürde und löse Gewinnmitnahmen aus, hieß es zur Begründung aus dem Handel.
Für die Papiere von Reddit ging es um 12,6 Prozent aufwärts. Die Anteile des Social-Media-Unternehmens sollen laut einer Pressemitteilung am 18. August in den S&P-500-Index aufgenommen werden.
Die Titel von Sandisk legten nach starkem Vortag um weitere 7,4 Prozent zu. Die US-Bank JPMorgan hatte die längere Zeit nicht bewerteten Aktien des Flash-Speicher-Spezialisten mit "Overweight" wieder aufgenommen. Sandisk sei in vielerlei Hinsicht herausragend positioniert, um die hohe Nachfrage nach NAND-Speicher im Zuge des KI-Booms zu bedienen, betonte Analyst Harlan Sur.
Eton Pharmaceuticals schnellten um mehr als 44 Prozent noch, nachdem der Pharmakonzern mit Umsatz und Gewinn für das zweite Quartal die Erwartungen übertroffen und den Jahresausblick angehoben hatte./ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Applied Materials Aktie
Die Applied Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 438,1 auf Lang & Schwarz (14. August 2026, 22:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Applied Materials Aktie um -6,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Applied Materials bezifferte sich zuletzt auf 348,03 Mrd..
Applied Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.
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Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
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@El_Matador stimmt, wir hatten uns schon ab und an darüber ausgetauscht...😎
Wir hatten uns parallel schon ueber die Covered Call ETF's ausgetauscht. Ich habe mir jetzt das Video angesehen und die Produktbeschreibungen der ETF's von iShares und J.P. Morgan gelesen. Der Dividendensammler ist ueberwiegend ein Optionspraemiensammler. Das haette er staerker betonen sollen. Dividenden werden bei ihm und auch bei den Anbietern der Covered Call ETF's hochgehaengt, der Derivateteil wird nur schwach erlaeutert obwohl er fuer den ganz ueberwiegenden Teil der Ausschuettungen steht. Bei wenig initiierten Anlegern koennte das falsch verstanden werden.
@ungierig