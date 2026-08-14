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    Bukarester Börse boomt

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    Tenbagger Chancen in Osteuropa trotz geld- und geopolitischer Risiken

    Trotz hoher geld- und geopolitischer Risiken erreichte die Wall Street und der DAX neue Allzeit-Hochs, wobei einige Börsen aus Osteuropa den DAX klar outperformen konnten, allen voran die Bukarester Börse (Rumänien,+43%)

    US-Präsident Donal Trump verbreitete letzte Woche einmal wieder die Hoffnung, dass er zeitnah vor einem positiven Verhandlungsergebnis mit dem Iran steht und die Straße von Hormus wieder geöffnet wird. Die Weltbörsen reagierten sofort mit Erleichterung und Kursavancen. So stieg der S&P-Index und damit im Schlepptau auch der DAX40-Index auf ein neues Allzeit-Hoch am 14. August. Noch besser schnitten aber wiederum einmal die Börsen aus Osteuropa ab, allen voran die Aktien aus Rumänien (ROTX-Index+43%) und aus Ungarn (HTX-Index +36% in Euro), wobei in Ungarn sogar hohe Währungsgewinne von fast 10% hinzukamen. Aber auch die Aktien in Kasachstan (KTX-Index +30%) und aus Georgien konnten den S&P Index (+13,5%), den NASDAQ-Index (+15,04%) und den DAX  (+7,7%) klar outperformen. Von den westlichen Börsen schnitt immer noch der Nickei225_Index mit einem Plus vom 32,6% am besten aber, wobei es allerdings Währungsverluste gab durch den schwachen Yen.

    Alle diese Indices und Aktien werden im Börsenbrief East Stock Trends ausführlich vorgestellt (letztes Mal mit dem Ungarn-Special: „Paprika ins Depot!“ und das nächste Mal mit einem Bulgarien-Special). Die Osteuropabörsen werden aber in den westlichen Medien trotz der deutlichen Outperformance immer noch sehr stiefmütterlich behandelt. Langfristig ergeben sich sogar Tenbagger-Chancen.

    Andreas Männicke gibt seine Einschätzung dazu in seinem Börsenbrief East Stock Trends (www.eaststock.de ) und auch in seinem neuen EastStockTV-Video. Folge 271 auf YouTube.

    „Tako-Man“ Trump bewegt die Märkte

    „Tako-Man“ Trump sorgte schon wieder dafür, dass der S&P-Index und im Schlepptau der Wall Street auch der DAX neue Allzeit-Hochs erreichten. Trump kündigte letzte Woche einmal wieder an, dass er kurz vor einem bedeutsamen positiven Verhandlungsergebnis mit dem Iran sei und die Straße von Hormus bald wieder geöffnet sei. Daraufhin wurden Aktien sofort wieder gekauft und Öl über den Terminmarkt temporär verkauft. So stieg der S&P-Index bis 14. August auf 7793 Indexpunkte (+13,3% seit Jahresbeginn) und der DAX auf 26440 Indexpunkte (+7,7% seit Jahresbeginn). Der Nikkei-Index stieg am 14. August sogar auf 68,713 Indexpunkte, was ein Plus von 32% seit Jahresbeginn bedeutet.

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    Andreas Männicke
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    Andreas Männicke ist Geschäftsführer der ESI East Stock Informationsdienste GmbH (www.eaststock.de), Herausgeber und Chefredakteur des EAST STOCK TRENDS, freier Mitarbeiter vom Emerging Markets Portal und Berater für Vermögensverwalter im Bereich Osteuropa. Er hat eine über 15 jährige Erfahrung mit den aufstrebenden Kapitalmärkten in Osteuropa und ist ein gefragter Interviewpartner in den Medien (u.a. bekannt aus NTV/Telebörse, N24, 3 SAT Börse, Bloomberg TV).
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    Verfasst von Andreas Männicke
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    Bukarester Börse boomt Tenbagger Chancen in Osteuropa trotz geld- und geopolitischer Risiken +++Zähe Iranverhandlungen+++Ukraine-Krieg eskaliert+++Drohnen bleiben ein Thema+++False Flag-Attacke in Leipzig? +++Selinskyi unter Druck+++Was macht die FED? +++S&P-Index und DAX mit neuem Allzeit-Hoch+++Gold/Silber erholt++ Industriemetalle bleiben gefragt+++Micheal Burry geht short bei Nvidia– na und? +++Osteuropabörsen mit großen Chancen+++CECE-Index (Polen/Ungarn/ Tschechien): + 22%+++ SETX-Index: Südosteuropa: +32%+++Top-Performer Rumänien: ROTX +44%+++Paprika ins Depot: Budapest +36%++Kasachstan: KTX-Index +30%+++Polen als Outperformer: PTX Index +22%+++

    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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