Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 33/26
Foto: Sundry Photography - 328659349
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 33/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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Präsentiert von
DAXTecDAXDow JonesUS Tech 100E-Stoxx 50SMIATXHang Seng
Scout24
Performance KW 33/26: +10,06 %
Performance KW 33/26: +10,06 %
DAX Top 1
SAP
Performance KW 33/26: +7,64 %
Performance KW 33/26: +7,64 %
DAX Top 2
RWE
Performance KW 33/26: +6,27 %
Performance KW 33/26: +6,27 %
DAX Top 3
Rheinmetall
Performance KW 33/26: +5,92 %
Performance KW 33/26: +5,92 %
DAX Top 4
MTU Aero Engines
Performance KW 33/26: +5,39 %
Performance KW 33/26: +5,39 %
DAX Top 5
Hochtief
Performance KW 33/26: -5,75 %
Performance KW 33/26: -5,75 %
DAX Flop 1
Brenntag
Performance KW 33/26: -6,58 %
Performance KW 33/26: -6,58 %
DAX Flop 2
Merck
Performance KW 33/26: -6,85 %
Performance KW 33/26: -6,85 %
DAX Flop 3
Zalando
Performance KW 33/26: -6,94 %
Performance KW 33/26: -6,94 %
DAX Flop 4
E.ON
Performance KW 33/26: -9,76 %
Performance KW 33/26: -9,76 %
DAX Flop 5
SILTRONIC AG
Performance KW 33/26: +12,34 %
Performance KW 33/26: +12,34 %
TecDAX Top 1
Carl Zeiss Meditec
Performance KW 33/26: +10,70 %
Performance KW 33/26: +10,70 %
TecDAX Top 2
Nemetschek
Performance KW 33/26: +10,43 %
Performance KW 33/26: +10,43 %
TecDAX Top 3
Jenoptik
Performance KW 33/26: +9,58 %
Performance KW 33/26: +9,58 %
TecDAX Top 4
IONOS Group
Performance KW 33/26: +9,22 %
Performance KW 33/26: +9,22 %
TecDAX Top 5
Ottobock
Performance KW 33/26: -2,09 %
Performance KW 33/26: -2,09 %
TecDAX Flop 1
Eckert & Ziegler
Performance KW 33/26: -2,40 %
Performance KW 33/26: -2,40 %
TecDAX Flop 2
Deutsche Telekom
Performance KW 33/26: -2,50 %
Performance KW 33/26: -2,50 %
TecDAX Flop 3
Bechtle
Performance KW 33/26: -5,23 %
Performance KW 33/26: -5,23 %
TecDAX Flop 4
CANCOM SE
Performance KW 33/26: -11,54 %
Performance KW 33/26: -11,54 %
TecDAX Flop 5
Merck & Co
Performance KW 33/26: +5,89 %
Performance KW 33/26: +5,89 %
Dow Jones Top 1
Chevron Corporation
Performance KW 33/26: +5,66 %
Performance KW 33/26: +5,66 %
Dow Jones Top 2
Verizon Communications
Performance KW 33/26: +4,15 %
Performance KW 33/26: +4,15 %
Dow Jones Top 3
Walmart
Performance KW 33/26: +3,25 %
Performance KW 33/26: +3,25 %
Dow Jones Top 4
Salesforce
Performance KW 33/26: +3,17 %
Performance KW 33/26: +3,17 %
Dow Jones Top 5
Sherwin-Williams
Performance KW 33/26: -2,50 %
Performance KW 33/26: -2,50 %
Dow Jones Flop 1
Travelers Companies
Performance KW 33/26: -3,17 %
Performance KW 33/26: -3,17 %
Dow Jones Flop 2
The Home Depot
Performance KW 33/26: -3,77 %
Performance KW 33/26: -3,77 %
Dow Jones Flop 3
Amazon
Performance KW 33/26: -4,31 %
Performance KW 33/26: -4,31 %
Dow Jones Flop 4
Cisco Systems
Performance KW 33/26: -8,26 %
Performance KW 33/26: -8,26 %
Dow Jones Flop 5
Nebius Group Registered (A)
Performance KW 33/26: +44,78 %
Performance KW 33/26: +44,78 %
US Tech 100 Top 1
SanDisk Corporation
Performance KW 33/26: +25,34 %
Performance KW 33/26: +25,34 %
US Tech 100 Top 2
Seagate Technology Holdings
Performance KW 33/26: +18,98 %
Performance KW 33/26: +18,98 %
US Tech 100 Top 3
Western Digital
Performance KW 33/26: +16,33 %
Performance KW 33/26: +16,33 %
US Tech 100 Top 4
CoreWeave Registered (A)
Performance KW 33/26: +14,28 %
Performance KW 33/26: +14,28 %
US Tech 100 Top 5
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Performance KW 33/26: -8,21 %
Performance KW 33/26: -8,21 %
US Tech 100 Flop 1
Cisco Systems
Performance KW 33/26: -8,26 %
Performance KW 33/26: -8,26 %
US Tech 100 Flop 2
Broadcom
Performance KW 33/26: -8,37 %
Performance KW 33/26: -8,37 %
US Tech 100 Flop 3
AppLovin Registered (A)
Performance KW 33/26: -9,45 %
Performance KW 33/26: -9,45 %
US Tech 100 Flop 4
Monster Beverage
Performance KW 33/26: -48,27 %
Performance KW 33/26: -48,27 %
US Tech 100 Flop 5
Adyen Parts Sociales
Performance KW 33/26: +13,04 %
Performance KW 33/26: +13,04 %
E-Stoxx 50 Top 1
ASML Holding
Performance KW 33/26: +8,52 %
Performance KW 33/26: +8,52 %
E-Stoxx 50 Top 2
SAP
Performance KW 33/26: +7,64 %
Performance KW 33/26: +7,64 %
E-Stoxx 50 Top 3
Rheinmetall
Performance KW 33/26: +5,92 %
Performance KW 33/26: +5,92 %
E-Stoxx 50 Top 4
Siemens Energy
Performance KW 33/26: +5,36 %
Performance KW 33/26: +5,36 %
E-Stoxx 50 Top 5
EssilorLuxottica
Performance KW 33/26: -4,69 %
Performance KW 33/26: -4,69 %
E-Stoxx 50 Flop 1
adidas
Performance KW 33/26: -4,79 %
Performance KW 33/26: -4,79 %
E-Stoxx 50 Flop 2
Anheuser-Busch InBev
Performance KW 33/26: -4,94 %
Performance KW 33/26: -4,94 %
E-Stoxx 50 Flop 3
Enel
Performance KW 33/26: -5,34 %
Performance KW 33/26: -5,34 %
E-Stoxx 50 Flop 4
Prosus Registered (N)
Performance KW 33/26: -8,68 %
Performance KW 33/26: -8,68 %
E-Stoxx 50 Flop 5
Alcon
Performance KW 33/26: +6,67 %
Performance KW 33/26: +6,67 %
SMI Top 1
Kuehne + Nagel International
Performance KW 33/26: +6,35 %
Performance KW 33/26: +6,35 %
SMI Top 2
Swiss Re
Performance KW 33/26: +2,04 %
Performance KW 33/26: +2,04 %
SMI Top 3
UBS Group
Performance KW 33/26: +1,99 %
Performance KW 33/26: +1,99 %
SMI Top 4
Partners Group Holding
Performance KW 33/26: +1,66 %
Performance KW 33/26: +1,66 %
SMI Top 5
Amrize
Performance KW 33/26: -2,56 %
Performance KW 33/26: -2,56 %
SMI Flop 1
Novartis
Performance KW 33/26: -3,28 %
Performance KW 33/26: -3,28 %
SMI Flop 2
Geberit
Performance KW 33/26: -3,45 %
Performance KW 33/26: -3,45 %
SMI Flop 3
Givaudan
Performance KW 33/26: -3,49 %
Performance KW 33/26: -3,49 %
SMI Flop 4
Roche Holding Bearer Participation Cert
Performance KW 33/26: -4,57 %
Performance KW 33/26: -4,57 %
SMI Flop 5
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 33/26: +19,73 %
Performance KW 33/26: +19,73 %
ATX Top 1
OMV
Performance KW 33/26: +3,53 %
Performance KW 33/26: +3,53 %
ATX Top 2
DO & CO
Performance KW 33/26: +3,18 %
Performance KW 33/26: +3,18 %
ATX Top 3
PORR
Performance KW 33/26: +2,86 %
Performance KW 33/26: +2,86 %
ATX Top 4
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Performance KW 33/26: +2,08 %
Performance KW 33/26: +2,08 %
ATX Top 5
Verbund Akt.(A)
Performance KW 33/26: -4,51 %
Performance KW 33/26: -4,51 %
ATX Flop 1
voestalpine
Performance KW 33/26: -4,59 %
Performance KW 33/26: -4,59 %
ATX Flop 2
EVN
Performance KW 33/26: -4,61 %
Performance KW 33/26: -4,61 %
ATX Flop 3
Lenzing
Performance KW 33/26: -4,73 %
Performance KW 33/26: -4,73 %
ATX Flop 4
Wienerberger
Performance KW 33/26: -7,80 %
Performance KW 33/26: -7,80 %
ATX Flop 5
Lenovo Group
Performance KW 33/26: +18,64 %
Performance KW 33/26: +18,64 %
Hang Seng Top 1
WH Group
Performance KW 33/26: +9,60 %
Performance KW 33/26: +9,60 %
Hang Seng Top 2
Haidilao International Holding
Performance KW 33/26: +8,97 %
Performance KW 33/26: +8,97 %
Hang Seng Top 3
Galaxy Entertainment Group
Performance KW 33/26: +8,73 %
Performance KW 33/26: +8,73 %
Hang Seng Top 4
Sun Hung Kai Properties
Performance KW 33/26: +7,99 %
Performance KW 33/26: +7,99 %
Hang Seng Top 5
Techtronic Industries
Performance KW 33/26: -9,95 %
Performance KW 33/26: -9,95 %
Hang Seng Flop 1
Alibaba Health Information Technology
Performance KW 33/26: -10,17 %
Performance KW 33/26: -10,17 %
Hang Seng Flop 2
China Life Insurance (H)
Performance KW 33/26: -10,30 %
Performance KW 33/26: -10,30 %
Hang Seng Flop 3
BeOne Medicines
Performance KW 33/26: -12,26 %
Performance KW 33/26: -12,26 %
Hang Seng Flop 4
JD.com Registered (A)
Performance KW 33/26: -13,60 %
Performance KW 33/26: -13,60 %
Hang Seng Flop 5
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