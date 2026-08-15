Neue Umfrage sieht CDU in Berlin knapp vor Linken

BERLIN (dpa-AFX) - Gut fünf Wochen vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 20. September liegt die CDU in einer neuen Umfrage knapp vorn. In der repräsentativen Erhebung des Instituts Insa im Auftrag von "Bild" kommt die CDU auf 20 Prozent und die Linke auf 19 Prozent. Dahinter folgen die AfD mit 17 Prozent, die Grünen mit 16 Prozent und die SPD mit 15 Prozent. FDP und BSW würden mit je 3 Prozent nicht ins Landesparlament einziehen, sonstige Parteien kommen auf zusammen 7 Prozent.

Bei den letzten Umfragen unterschiedlicher Institute wechselten sich CDU, Linke und AfD an der Spitze ab. Allerdings lagen sie und die Grünen auch dort relativ dicht beieinander. Für die SPD ist die neue Umfrage ein kleiner Lichtblick, zuletzt war sie in anderen Erhebungen auf 12 oder 13 Prozent abgerutscht.