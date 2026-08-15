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    ROUNDUP/Iran nach Trump-Vorstoß

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    Straße von Hormus gehört uns

    ROUNDUP/Iran nach Trump-Vorstoß - Straße von Hormus gehört uns
    Foto: Emphyrio - pixabay

    GARDEN CITY (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will die Straße von Hormus nach eigener Aussage zu US-Territorium erklären. "Sobald wir den Iran besiegt haben - der gerade eine vernichtende Niederlage erleidet -, werde ich die Hormus-Straße zum Territorium der Vereinigten Staaten erklären", sagte er bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat New York. Genauer führte er seine erklärte Absicht nicht aus.

    Trumps Vorstoß fällt in eine Zeit, in der die Bemühungen um ein Ende des Iran-Krieges ins Stocken geraten sind und eine 60-tägige Waffenruhe ohne Verlängerung auszulaufen droht.

    Wichtige Handelsroute für Öl und Gas

    Zentraler Streitpunkt zwischen Washington und Teheran bleibt neben Irans Atomprogramm die Straße von Hormus. Die Ölpreise waren infolge des Krieges in die Höhe geschossen, weil der Iran mit Drohungen und Angriffen den Schiffsverkehr in der Meerenge empfindlich beeinträchtigt hat. Die Straße von Hormus ist eine der weltweit wichtigsten Handelsrouten für Öl, Gas und Düngemittel.

    Öffentlich verkündete Annexionspläne wie dieser sind fester Bestandteil von Trumps Außenpolitik. Ähnlich hatte er sich auch im Hinblick etwa auf Venezuela, Kuba oder Grönland geäußert. Ob Trump seinen Worten Taten folgen lässt, ist unklar. Vor einem Monat hatte Trump bereits gedroht, in der Meerenge eine Maut zu erheben. Nur kurze Zeit später kassierte er die Pläne jedoch wieder ein.

    Vereinbarte Waffenruhe läuft aus

    In einem Rahmenabkommen hatten Washington und Teheran vereinbart, dass der Iran während auf 60 Tage angesetzten Verhandlungen keine Gebühren verlangen darf. Wie es nach Ablauf dieses Zeitrahmens weitergeht, soll der Iran mit dem Oman aushandeln - unter Beachtung des internationalen Rechts und Einbeziehung der Anrainerstaaten. Eine Einigung ist bisher nicht bekannt. Die 60-tägige Frist läuft an diesem Wochenende aus.

    Für den Iran hat sich die faktische Blockade der Meerenge zum wohl wirksamsten Druckmittel gegenüber Trump entpuppt. Der US-Präsident ringt seit Wochen um eine Lösung für das Problem, das vor Beginn seines in den USA unpopulären Krieges nicht bestand.

    Die Straße von Hormus misst an ihrer schmalsten Stelle nur etwa 39 Kilometer. Da der Iran und der Oman jeweils eine Zwölf-Seemeilen-Zone (etwa 22,2 Kilometer) beanspruchen, überschneiden sich die Hoheitsgewässer beider Anrainer. Internationale Gewässer existieren in diesem Bereich nicht. Dennoch konnten Handelsschiffe vor Beginn des Krieges ungehindert und frei von Gebühren und Abgaben die Meerenge passieren.

    Die US-Republikaner haben ein Interesse an einem schnellen Ausweg aus dem Krieg: Sie müssen sich in knapp drei Monaten bei den Zwischenwahlen zum US-Kongress dem Wählervotum stellen - hohe Spritpreise sind da nicht von Vorteil.

    ## Berichtigung
    - der Story ("Trump will Straße von Hormus zu US-Territorium

    machen"). In einer früheren Version des Artikels hieß es im 2.

    Satz, Trump sei in New Jersey aufgetreten. Richtig ist New York./jcf/DP/mis





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