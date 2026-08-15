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    Samstag noch einmal extreme Hitze vor dem Wetterumschwung

    Samstag noch einmal extreme Hitze vor dem Wetterumschwung
    Foto: Siarhei - 356130783

    OFFENBACH (dpa-AFX) - Deutschland steht am Samstag in weiten Teilen noch einmal ein sehr heißer Tag bevor, dann naht ein Wetterumschwung. Abgesehen vom kühleren Nordwesten erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) vielerorts Höchstwerte von 30 bis 38 Grad. Im Nordwesten bleibt es deutlich weniger heiß mit 22 bis 29 Grad. Nach heiterem Start ziehen vom Südwesten über den Westen bis in den Norden und Nordosten im Tagesverlauf Wolken auf, örtlich sind teils kräftige Schauer und Gewitter möglich. Dabei kann es lokal Sturmböen bis etwa 90 km/h geben, vereinzelt auch Starkregen und Hagel.

    Im Südosten und Osten bleibt es dagegen lange sonnig und meist trocken, erst am Nachmittag wird es dort wolkiger. Der Wind dreht schwach bis mäßig auf Nord, im Süden bleibt es teils schwach windig.

    Angesichts der anhaltenden Trockenheit bleibt die Waldbrandgefahr in vielen Regionen hoch - abseits des Nordwestens ist am Samstag verbreitet mit hoher bis sehr hoher Gefahr zu rechnen.

    In der Nacht zum Sonntag kann es in einem Streifen vom Westen und Südwesten bis in den Osten gebietsweise schauerartigen Regen und einzelne Gewitter geben. Am Sonntag setzt sich die Wetterumstellung fort: In der Südhälfte sind örtlich kräftige Schauer und Gewitter möglich, während es im Norden und in großen Teilen der Mitte größtenteils trocken bleibt - zugleich gehen die Temperaturen in der Nordhälfte auf 20 bis 27 Grad zurück, im Süden werden nochmals 28 bis 33 Grad erreicht./mxx/DP/mis







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