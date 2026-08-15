Samstag noch einmal extreme Hitze vor dem Wetterumschwung

OFFENBACH (dpa-AFX) - Deutschland steht am Samstag in weiten Teilen noch einmal ein sehr heißer Tag bevor, dann naht ein Wetterumschwung. Abgesehen vom kühleren Nordwesten erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) vielerorts Höchstwerte von 30 bis 38 Grad. Im Nordwesten bleibt es deutlich weniger heiß mit 22 bis 29 Grad. Nach heiterem Start ziehen vom Südwesten über den Westen bis in den Norden und Nordosten im Tagesverlauf Wolken auf, örtlich sind teils kräftige Schauer und Gewitter möglich. Dabei kann es lokal Sturmböen bis etwa 90 km/h geben, vereinzelt auch Starkregen und Hagel.

Im Südosten und Osten bleibt es dagegen lange sonnig und meist trocken, erst am Nachmittag wird es dort wolkiger. Der Wind dreht schwach bis mäßig auf Nord, im Süden bleibt es teils schwach windig.