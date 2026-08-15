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    Chartanalyse

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    Hochtief-Aktie: Nach Rekordrally in der Bewährungsprobe der Konsolidierung

    Die Hochtief-Aktie hat eine der spektakulärsten Rallys im MDAX hinter sich – von zweistelligen Kursen zu historischen Höchstständen. Nun ringt der Titel nach dem Rekordhoch um Richtung und Tempo des nächsten großen Moves.

    Chartanalyse - Hochtief-Aktie: Nach Rekordrally in der Bewährungsprobe der Konsolidierung
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Dynamische Rally von zweistelligen Kursen zu neuen Rekordständen

    Die Hochtief-Aktie hat in den vergangenen gut drei Jahren eine beeindruckende Aufwärtsbewegung hingelegt. Ausgehend von Kursen knapp über 90 Euro im August 2023 etablierte sich zunächst ein stabiler Aufwärtstrend, der nur von moderaten Korrekturphasen unterbrochen wurde. Das 3-Jahres-Tief liegt bei 91,20 Euro vom Oktober 2023, seither dominieren klar höhere Hochs und höhere Tiefs. Spätestens ab Ende 2024 beschleunigte sich die Rally deutlich: Nach dem Ausbruch über die Marke von 150 Euro im Frühjahr 2025 folgten in mehreren Wellen neue Rekordstände, die im Juni 2026 im bisherigen 3-Jahres-Hoch bei 528,50 Euro gipfelten. Seitdem konsolidiert die Aktie auf hohem Niveau, ohne den übergeordneten Aufwärtstrend zu brechen.

    Aktuelle Lage: Konsolidation unter dem Rekordhoch

    Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 446,00 Euro (Stand 13.08.2026) und damit deutlich über dem 3-Jahres-Tief, aber spürbar unter dem im Juni markierten Hoch von 528,50 Euro. Aus technischer Sicht bewegt sich Hochtief damit im oberen Drittel der 3-Jahres-Spanne. Nach der steilen Rally von unter 200 Euro Anfang 2025 bis über 500 Euro Mitte 2026 arbeitet die Aktie derzeit eine überfällige Verschnaufpause ab. Die jüngsten Kurse zwischen rund 430 und 500 Euro deuten auf eine Seitwärtsphase innerhalb eines intakten langfristigen Aufwärtstrends hin, in der kurzfristige Gewinnmitnahmen auf anhaltendes Kaufinteresse treffen.

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    200-Tage-Linie: Leichte Schwäche im starken Primärtrend

    Die 200-Tage-Linie verläuft nach der massiven Kursrally deutlich unter dem 3-Jahres-Hoch, aber noch oberhalb vieler früherer Unterstützungszonen. Auf Basis der Kursentwicklung der vergangenen Monate lässt sie sich aktuell im Bereich um etwa 460 Euro verorten. Mit einem Schlusskurs von 446,00 Euro notiert Hochtief damit rund 3 Prozent unter dieser langfristigen Durchschnittslinie. Charttechnisch signalisiert das eine kurzfristige Schwächephase innerhalb eines weiterhin klar aufwärtsgerichteten Primärtrends. Solange sich der Kurs in der Nähe der 200-Tage-Linie stabilisiert und keine dynamische Unterschreitung erfolgt, bleibt das übergeordnete Bild konstruktiv. Ein nachhaltiger Rebreak über die gleitende Durchschnittslinie würde den Bullen wieder Rückenwind geben.

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    Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Marken im Blick

    Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 430 bis 440 Euro eine erste wichtige Unterstützungszone herausgebildet, gespeist aus den Tiefs der letzten Juli- und frühen Augusttage, als die Aktie mehrfach im Bereich 423 bis 434 Euro nach oben drehte. Fällt diese Zone, rückt der Bereich um 400 Euro als nächste markante Unterstützung in den Fokus, wo bereits im März und April 2026 mehrere Wendepunkte lagen. Darunter wäre die Zone um 360 bis 370 Euro als mittelfristige Auffanglinie zu nennen, in der nach der ersten Rally-Welle Anfang 2026 konsolidiert wurde. Auf der Oberseite trifft Hochtief zunächst im Bereich 460 bis 470 Euro auf einen dichten Widerstandscluster aus früheren Zwischenhochs. Ein Ausbruch darüber würde den Weg in Richtung 500 bis 520 Euro öffnen, wo mit der Zone um 511 bis 528,50 Euro der zentrale Widerstandsbereich und das 3-Jahres-Hoch als übergeordnete Hürde warten.

    Hochtief

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    ISIN:DE0006070006WKN:607000Indikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 462,63, was eine Steigerung von +4,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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